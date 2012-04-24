〔港报社评〕既提高收费又加强追数--文汇报4月24日

医管局计划提高非本地孕妇冲急症室分娩收费,由现时48,000港元增至约9万港元.提高收在阻拦非本地孕妇滥用急症室的情况,但加至9万港元并不足够,港府应考虑收取更高的惩罚性收费,以发挥应有的阻吓作用.监于冲急症室双非孕妇“走数”增多的情况,港府可考虑采取拒发出世纸的方式向“走数”者追讨费用,并采取法律手段控告赖账者.同时,要加强与中国有关部门配合,做好边境把关、打击中介公司和“追数”等工作,有效阻止冲急症室的双非孕妇来港.

提高非本地孕妇冲公立医院急症室分娩收费,和私家医院看齐,在一定程度上可阻拦滥用急症室的情况.不过,在候任特首梁振英提出“双非”孕妇“零配额”之后,“双非”孕妇冲急症室分娩的情况会增加.为增加阻吓作用,收费应比私家医院更高.这种惩罚性的收费,可以向“双非”孕妇发出冲急症室分娩必须付出高昂代价的清晰信息,减少滥用急症室的诱因.同时,减少“双非”冲急症室,亦可减少其中潜在的危险.

提高非本地孕妇冲急症室分娩收费,只是最后一道防范措施,同时要做好边境把关,打击中介公司,要求中国部门加紧控制孕妇来港产子的行政措施.政府亦应考虑处分逾期居留的非本地孕妇,要求中国部门加紧控制孕妇来港产子的行政措施,杜绝她们来港滥用急症室的机会.同时,由于“双非”婴儿对香港的医疗和教育造成巨大影响,特区政府应向中国孕妇发出明确信息：香港社会有共识, “双非”不应获得香港永久居民身份. (A04)