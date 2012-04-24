〔港报财经评论〕金融改革逐步成形--信报4月24日

金融改革逐步成形 /习广思

港股升得慢跌得急,成交金额低迷,予人乾升乾跌之感,市场信心薄弱之余,亦见投资者在这个4月份颇为茫无方向.恒指在50天线无以为继,早市跟随A股反覆上落,午市后跌势加剧,尾段再被欧洲股市低开拖累,下跌386点,以全日低位收市,报20,624点,大市成交额只有435亿港元,沽空比率8.04%.恒指这一跌,回到250天线之上,本周在美国议息、恒指期结、内银季绩等因素下,恒指大有可能继续在250天线穿梭.如果阴谋论牛熊的话,恒指第一个支持位应在20,400点,20,300-20,399点是第一个牛证重货区.欧债问题又是”后栏起火”,法国有降级风险,周末传出荷兰失三条A的可能,欧央行拒绝减息.德美债息反映risk-off情绪犹在,10年期德债孳息回落至1.655厘,去年9月最低水平是1.636厘,10年期美债息跌至1.921厘.

弱势股跌完再跌,宝胜(3813.HK)因盈警暴挫,味千(0538.HK)被大行唱淡复苏缓慢后,基金失望而连日抛售,霸王(1338.HK)跌势仍未见停止迹象.能逆市企稳的都是近期少数的焦点股,例如欧舒丹(0973.HK)、新秀丽(1910.HK)以及领汇(0823.HK)等.东岳(0189.HK)澄清,不曾为发售股份、债券或其他证券而发出任何文件,复牌后股价急挫11.39%.这宗抽水事件可堪细味,是”贪字得个贫”的写照,也反映大股东在抽水事件内,如何看待小股东利益的真面目.简言之,公司一边发CB,大股东一边配股抽水.CB利息虽偏低,但仍有吸引力,一早获对冲基金足额认购,但难题一,要发行CB的话,公司先要借出足够货源给对冲基金做delta对冲.难题二,CB获足额认购后,须要依据配股价才作定价.

结果是,配股反应不理想,因为近期公司抽水后,股价均急跌居多,大股东又不愿低价配售,讨价还价后最终告吹,连带CB亦告吹.市场传闻众多,有说大股东早以试图由另一行配售,亦有人质疑大股东何以坚持不以定价下限配售,以致两单刁最后一镬泡.当然,更大一个讯号是,市场对公司配股接货,兴趣似乎已经减低.下周”五一小黄金周”将到,利福(1212.HK)自我唱淡,预料今年小黄金周销售不会有特别惊喜,亦未有为此订立目标.归根究底,香港整体零售及中国内地旅客数目增长速度均正在放缓.再深究个中原因,其实是中国内地消费亦开始有放缓之势.(B03)

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联储局声明左右美元 /苏子

德国最新的4月份综合PMI数据为50.9,较3月份明显下降,虽然仍能保持在50的好淡分水岭以上,但由于数据显示德国的制造业为2009年7月以来表现最差,反映德国的经济前景正处黯淡阶段,故市场借此差劲的数据,把上周五已升至1.3210阻力关口以上收市的欧罗兑美元获利回吐,令昨天欧洲市早段汇价已自上周五的1.3226高位回落至1.3131低位.由于此低位与10天SMA支持相若,因此,如昨晚欧罗兑美元未能承接上周五的良好上升势头继续上升,反而更在10天SMA以下以大阴烛不利形态低收,则意味着汇价在上周五的破位高收有可能为假突破的走势陷阱,这令欧罗兑美元或要待本周四凌晨有了联储局议息的声明内容后,才有望打破已持续多时的上落市闷局.

至于法国刚举行的总统选举,虽然无一候选人获得超过50%选票,并要在下月6日进行第二轮投票,但相信法国总统的最终选举结果不论如何,对欧罗汇价将较难造成重大负面冲击,料欧罗兑美元不致向下作出重大突破.估计汇价在市场知悉本周联储局议息的声明内容后,将会出现翻天覆地的巨变.目前市场一直按兵不动,即使最近两周市场翻炒欧债危机,但亦未能为汇市打破闷局,原因是市场正在等待联储局在今年中后会否启动QE3措施提供更多启示,并且看看债王格罗斯一直坚持QE3措施将出台的预期会否失准,令债王再次老猫烧须.

目前市场对联储局会否推出QE3措施的预期可说是飘忽不定,不如格罗斯般坚定.大部分投资者不敢对QE3措施抱有太大期望.相信本周联储局议息后的声明内容,应会为市场提供较明确的启示.从近期美元一直乏力大幅上升,美汇指数始终未能顺利突破80心理关口的差劲表现来看,对格罗斯认为联储局会启动QE3措施的坚定预期投上信心一票,并预料格罗斯除了不会再次出现老猫烧须的惨况外,更有机会在今年的债市上一雪前耻,令其管理的基金今年表现可以明显压倒同业.倘若本周联储局的议息结果令市场相信格罗斯再次看错市的机会大降的话,那几可肯定美元将会首当其冲被大手抛售,届时美汇指数将会顺利下破今年2月29日所造的78.10低位,以及200天SMA的78.02关键支持,并令一众近期横行争持的非美元货币向上作出重大突破.至于欧罗兑美元在美元出现新一轮单边下跌浪下,料最终会向上突破近期波动范围的顶部,随后朝着1.40心理关口迈进.(B10)