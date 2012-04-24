〔港报财经评论〕港股维持上落市--经济日报4月24日

港股维持上落市 /林瑞芬

港股昨日回软,仍然受制于50天线约21,000,收报20,624,跌386点.惟期指即月张数逾8万张,期指大跌430点至20,567收市,显示跌市为期指结算斗法.看好看淡的投资者怎样斗法都好,升市成交额又这样,跌市又是这样,昨仍然只约436亿港元,大市上落势仍明确.中国内地上周热炒拟减存款准备金率,最后周末没有此事.加上,欧洲股市开市造淡,港股大回.看淡的投资者及时封顶21,000,熊证保命.但在周一突击后再冲击料不易,毕竟新兴市场之流动性集体改善,发挥稳股市作用.本周五期指结算,余下时间结算盘主导.拆局而言,上周寄望的惊喜可能是为挟淡仓杀熊证,大户抽穿21,000又不破21,500,今周掉头寄望恒指企于20,000楼上”吊盐水”,炒上落即市中轴分水岭又是约20,500.

上周五升市成也中移动(0941.HK),昨跌市败也中移动,股价被质3%至84.8港元收市.德银认为,中移动首季纯利按年仅升3.5%逊于预期,整体”上客”更有点失望,惟3G较佳,因此维持该股持有,目标价90港元.摩根大通则调低中移动2012及2013年度每股盈利预测3%及6%,并指现价已反映TD-LTE因素,只维持其中性投资建议,目标价85港元.里昂就表示,中移动首季业绩令人满意,中移动继续攻占乡郊地区,客户增长自2009年重组以来录得新高.

乐见其智能手机供应改善,3G客户净增长回升.数据业务亦强劲,利润率平稳,维持”买入”评级,目标价105港元.中移动升跌绝不是受业绩影响那么简单,今周五期指结算,市况显然受相关盘路影响,目前只能耐心观察.其50天平均线支持在82.8港元,昨收报84.8港元.本周陆续公布季度业绩的国企,基本上不用等实质成绩表派发,应大概知一、二.有中国内地传媒统计,在已披露一季报的中国内地公司以及业绩预告情况显示,一季度上市公司整体盈利不乐观,仅有约半数公司实现净利润增长,反映宏观经济增长放缓趋势.由于成本压力加大,因增收不增利更成为上市公司一季报之一大特点.内银股虽保持盈利升幅,但预计升幅收窄.国企业绩不会有大惊喜,但如果经济在第三季前渡谷底,就要看市场人士会否动念炒业绩改善了.只看过去,一定冲喜不了股市.如判未来,则两看.(012)

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煤价续回落,兖煤盈利跌 /余少文

国企指数昨日显着回落,实际已公布首季业绩的H股又普遍不如人意,加深大市跌势,当中受中国政策打压,煤价持续回落,令兖州煤业(1171.HK)今年首季盈利倒退超过10%,料倒退势头延至全年业绩.国企指数上周连续两日守在11,000点之上,出乎预料,昨日终于跌回11,000点之下,全日更跌239点或2.2%,收10,810点,一口气抵销上周三至五的三连升升幅.而红筹指数则在中国移动(0941.HK)首季业绩差于预期,全日跌78点,收3,994点,成交额42亿港元.4月最后两个星期,是中资股派发今年首季成绩高峰期,尽管市场预期盈利倒退为主调,但大红筹、大国企只要差于预期,足以拖累大市偏软甚至乎急挫.如一早预期中移动今年盈利增长只有单位数,首季只增长3.5%至278亿元人民币,并不奇怪,只是部分证券商过度看好,最后才出现令人失望场面,股价被抛售.重申看好中移动只重其股息及回归概念,4G概念或要在今年底才为市场所关注.

除了中移动外,已公布首季业绩的中资股,半数盈利倒退或见红.马钢(0323.HK)和重庆钢铁(1053.HK)盈转亏,安徽海螺(0914.HK)盈利跌43%.昨公布业绩的兖煤的盈利也跌11%至22亿元人民币,每股盈利0.446元人民币,首季收入却增长54%至144亿元人民币,反映成本在侵蚀上市公司盈利.虽然不少外资看好煤炭股和水泥股,但早在1月初已提出小心煤炭股,因为中国去年底发出煤价限价令,煤价回落,担心煤炭商会提高产量来保持利润.

可惜中国内地经济持续下滑,煤炭需求受到制约,煤炭供应增加又会加大煤价下跌速度,故指出煤炭企业今年有不少挑战.如兖煤过去五个季度煤价变化,粗略计算后分别约为每吨726元人民币、731元人民币、679元人民币、694元人民币和654元人民币,显示煤价处于下跌趋势.兖煤今年首季商品煤产量升30%,销量亦升73%,成为收入急增原因,可惜成本亦同时因产煤、销量上升而增加,营业成本急升1.1倍至98亿元人民币.当然,彭博综合证券商预测数据,料兖煤今年每股盈利会续跌,跌至1.75元人民币,会录得两年跌走势,要到明年才能恢复增长.幸好兖煤股价过去半年反覆下跌,今年1-2月反弹后,近期再下跌,今年预测PE只有7.7倍,加上预测息率和预测市帐率分别为4厘和1.4倍,似乎现价已跌至一个吸引水平.不过,中国内地经济放缓未见结束,煤价需求会受到限制,加上中国一日未取消煤炭限价令,对煤炭股仍有保留,故兖煤短期宜观望.(010)