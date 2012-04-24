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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 09:39 BJT

〔香港股市〕恒指开低0.1%,受中移动跌势拖累

路透香港4月24日电---香港股市周二开低,受累于中移动(0941.HK)跌势.由于投资者等候本周发布的企业财报和数据,大盘成交值料保持低迷.

恒生指数.HSI开低0.09%,报20,606.17点.恒生国企指数.HSCE开高0.05%,报10,816.19.(完)

--编译 程琳;审校 龚芳

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