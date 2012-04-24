〔香港个股〕银河娱乐一名股东正配售高至11亿港元股份--销售文件

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透香港4月24日电---据路透周二获得的销售文件显示,澳门赌场营运商--银河娱乐(0027.HK)的一名未具名的股东正在市场配售高至11亿港元的股份.
销售文件显示,配售股数为5,000万股,配售价为每股21.7-21.9港元,较银河娱乐周一收盘价折让约3.5-4.4%.
花旗和高盛负责是次配售安排.
银河娱乐今早开低2.64%,报22.1港元;大市恒生指数.HSI微跌0.09%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路