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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 09:36 BJT

〔香港个股〕银河娱乐一名股东正配售高至11亿港元股份--销售文件

路透香港4月24日电---据路透周二获得的销售文件显示,澳门赌场营运商--银河娱乐(0027.HK)的一名未具名的股东正在市场配售高至11亿港元的股份.

销售文件显示,配售股数为5,000万股,配售价为每股21.7-21.9港元,较银河娱乐周一收盘价折让约3.5-4.4%.

花旗和高盛负责是次配售安排.

银河娱乐今早开低2.64%,报22.1港元;大市恒生指数.HSI微跌0.09%.(完)

浏览银河娱乐其他新闻,请点选[0027.HK-CMN]

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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