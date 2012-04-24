〔投行观点〕基于中铝入股效应,调升永晖焦煤目标价至2.18港元--高盛

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港4月24日电---投行高盛的报告称,基于中国铝业(2600.HK)入股效应,该行将永晖焦煤(1733.HK)上调9%至每股2.18港元,并维持"买入"建议.
永晖焦煤稍早称,公司主席兼大股东王兴春拟将其所持29.9%股份售予中国铝业(601600.SS),涉资23.92亿港元;完成后王兴春的持股比例将降至13.22%,并将辞去主席及行政总裁等职务.
高盛称,此举有助消除投资者对永晖焦煤的疑虑,并认为永晖焦煤未来可以借助中铝的国企背景,与中国铁道部协商更多运输额度以及提升焦煤采购和销售量.
周一急涨逾8%的永晖焦煤,今早回软,香港时间10:04,该股持平于1.88港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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