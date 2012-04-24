〔香港个股〕合生创展再度减持金隅A股,累计套现11.63亿元人民币

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港4月24日电---中国房地产商--合生创展集团(0754.HK)公布,公司于上周四至今在市场进一步减持了5,086万股金隅股份(2009.HK)(601992.SS)A股;而由3月初至今,合生创展透过减持金隅A股共套现11.63亿元人民币.
合生创展自4月10日起开始,已先后多次减持中国大型建筑材料生产商--金隅股份的A股.公司表示,于4月19日至23日期间,于上海证券交易所市场进一步出售了5,086万股金隅A股,平均价为每股8.27元人民币,涉资逾4.2亿元人民币.
至今,合生创展共出售了1.3639亿股金隅A股,共套现11.63亿元.目前,公司仍持有6,899万股金隅A股.按其周一收盘价8.73元计,价值约6.02亿元.
合生创展表示,出售所得资金将可作为公司的额外营运资金.
合生创展透过合生集团为金隅股份于2005年成立时的发起人之一,其后金隅股份先后于2009年和2011年发行H股和A股上市.而由合生集团持有的金隅股份内资股亦于其在内地上市前转换为A股.而该等股份的禁售期已于今年3月1日届满.
合生创展周二早盘初段股价上扬3.41%,报4.85港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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