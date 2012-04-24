〔香港个股〕港交所宣布周松岗担任新主席,任期两年

路透香港4月24日电---港交所(0388.HK)周二称,委任周松岗为董事会主席,任期自4月23日起至2014年举行的股东周年大会完结为止.该任命仍待香港行政长官批准.

周松岗在会见媒体时表示,港交所是香港国际金融中心一个重要的组成部分,一方面是一个上市的企业,要追求商业的利益;另一方面,亦有公众的责任为香港的投资者提供一个有秩序和公平的交易所.

"以后我们继续希望掌握住中国发展的方向和政策,配合国际投资者、集资者的要求,亦配合香港的经济发展,继续将港交所的业务扩展,为股东和各持份者争取利益."他称.

周松岗曾在2003-2011年期间担任香港铁路有限公司行政总裁.(完)

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