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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 18:00 BJT

〔表格〕中国南车2012年首季净利按年升13.3%,至10.71亿元人民币

路透香港4月24日电---中国南车股份有限公司(601766.SS)(1766.HK)公布,截至2012年3月底止第一季业绩报告如下(以百万元人民币为单位):

2012年1-3月 2011年同期

营业总收入 19,203.30 20,192.96

净利润 1,071.46 945.58

基本每股收益(元) 0.09 0.08

注:中国南车从事中国轨道交通装备制造. (完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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