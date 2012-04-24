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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 17:04 BJT

〔香港数据〕3月份出口值按年跌6.8%,受累于欧美市场持续疲弱

路透香港4月24日电---香港政府统计处周二公布,3月进出口值双双下跌,因欧美市场弱势持续,令输往多个亚洲市场的出口显着放缓.

香港3月出口值按年下降6.8%,上月为升14.0%;3月进口值按年跌4.7%,上月为升20.8%.3月份录得有形贸易逆差439亿港元,第一季则录得有形贸易逆差985亿港元.

发言人表示,展望未来,由于欧元区主权债务危机阴霾未散及先进经济体基本面脆弱,全球经济情况仍然严峻,香港短期的出口前景仍面对相当多不明朗因素.

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)

2012年3月 -6.8 -6.4 -4.7

2月 +14.0 +14.4 +20.8

1月 -8.6 -7.9 -10.5

2011年12月 +7.4 +8.3 +8.1

11月 +2 +2.5 +8.8

10月 +11.5 +12.0 +10.9

9月 -3.0 -2.7 +2.3

8月 +6.8 +7.1 +14.1

7月 +9.3 +9.9 +10.2

6月 +9.2 +9.6 +11.5

5月 +10.1 +10.3 +13.0

4月 +4.1 +4.0 +6.1

3月 +21.5 +21.7 +18.8

2月 +24.9 +25.2 +25.2

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

12年1月-12年3月 +3.3 +3.4 +1.1

11年12月-12年2月 +7.2 +7.3 +4.1

11年11-12年1月 +0.8 +1.0 -0.3

11年10-12月 +0.1 +0.1 -0.7

9-11月 -6.1 -6.0 -4.8

8-10月 +5.0 +5.4 +9.2

7-9月 +0.9 +1.2 +1.1

6-8月 +1.5 +1.9 +2.5

5-7月 -3.4 -3.0 +0.2

4-6月 -9.4 -9.4 -4.2

3-5月 -2.8 -2.8 +0.1

2-4月 +5.0 +5.0 +4.3

1-3月 +17.2 +17.3 +13.6

10年12月-11年2月 +11.5 +11.5 +9.9

10年11月-11年1月 +4.7 +4.5 +5.6 (完)

浏览香港经济相关信息,请点选[HK-ECI|MCE-CMN]

浏览有关发布于香港政府网站的公告,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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