〔香港数据〕3月份出口值按年跌6.8%,受累于欧美市场持续疲弱

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透香港4月24日电---香港政府统计处周二公布,3月进出口值双双下跌,因欧美市场弱势持续,令输往多个亚洲市场的出口显着放缓.
香港3月出口值按年下降6.8%,上月为升14.0%;3月进口值按年跌4.7%,上月为升20.8%.3月份录得有形贸易逆差439亿港元,第一季则录得有形贸易逆差985亿港元.
发言人表示,展望未来,由于欧元区主权债务危机阴霾未散及先进经济体基本面脆弱,全球经济情况仍然严峻,香港短期的出口前景仍面对相当多不明朗因素.
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)
2012年3月 -6.8 -6.4 -4.7
2月 +14.0 +14.4 +20.8
1月 -8.6 -7.9 -10.5
2011年12月 +7.4 +8.3 +8.1
11月 +2 +2.5 +8.8
10月 +11.5 +12.0 +10.9
9月 -3.0 -2.7 +2.3
8月 +6.8 +7.1 +14.1
7月 +9.3 +9.9 +10.2
6月 +9.2 +9.6 +11.5
5月 +10.1 +10.3 +13.0
4月 +4.1 +4.0 +6.1
3月 +21.5 +21.7 +18.8
2月 +24.9 +25.2 +25.2
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)
12年1月-12年3月 +3.3 +3.4 +1.1
11年12月-12年2月 +7.2 +7.3 +4.1
11年11-12年1月 +0.8 +1.0 -0.3
11年10-12月 +0.1 +0.1 -0.7
9-11月 -6.1 -6.0 -4.8
8-10月 +5.0 +5.4 +9.2
7-9月 +0.9 +1.2 +1.1
6-8月 +1.5 +1.9 +2.5
5-7月 -3.4 -3.0 +0.2
4-6月 -9.4 -9.4 -4.2
3-5月 -2.8 -2.8 +0.1
2-4月 +5.0 +5.0 +4.3
1-3月 +17.2 +17.3 +13.6
10年12月-11年2月 +11.5 +11.5 +9.9
10年11月-11年1月 +4.7 +4.5 +5.6 (完)
浏览香港经济相关信息,请点选[HK-ECI|MCE-CMN]
浏览有关发布于香港政府网站的公告,请点选:(here)
--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路