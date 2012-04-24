〔香港数据〕3月份出口值按年跌6.8%,受累于欧美市场持续疲弱

路透香港4月24日电---香港政府统计处周二公布,3月进出口值双双下跌,因欧美市场弱势持续,令输往多个亚洲市场的出口显着放缓.

香港3月出口值按年下降6.8%,上月为升14.0%;3月进口值按年跌4.7%,上月为升20.8%.3月份录得有形贸易逆差439亿港元,第一季则录得有形贸易逆差985亿港元.