〔表格〕中国民生银行首季净利按年升48%,为91.72亿元人民币

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港4月26日电---中国民生银行股份有限公司(1988.HK)(600016.SS)宣布,截至2012年3月31日为止的三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2012年1-3月 2011年同期
每股盈利(元) 0.34 0.23
净利 9,172 6,210
净利息收入 18,970 13,404
注:民生银行是中国第七大银行.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。