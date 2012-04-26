版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 17:45 BJT

〔表格〕中国民生银行首季净利按年升48%,为91.72亿元人民币

路透香港4月26日电---中国民生银行股份有限公司(1988.HK)(600016.SS)宣布,截至2012年3月31日为止的三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2012年1-3月 2011年同期

每股盈利(元) 0.34 0.23

净利 9,172 6,210

净利息收入 18,970 13,404

注:民生银行是中国第七大银行.(完)

浏览民生银行其他新闻,请点选[1988.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐