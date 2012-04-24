〔香港房地产〕第二季成交量料减少,楼价可望持稳--DTZ

路透香港4月24日电---UGLUGL.AX旗下物业顾问--DTZ戴德梁行周二表示,近月楼价升幅较急,买家的考虑时间将会更长,形成交投减少;预期第二季的物业成交量将会少于第一季,但楼价则会持稳.

该行大中华区策略发展顾问主管陶汝鸿在记者会上表示,今年初该行对市场的预测较为悲观,因为当时环球经济不明朗和欧债危机.但现时这两不明朗因素似乎己有舒缓迹象,而香港整体宏观经济基调仍处健康水平,所以楼价在现水平会有支持.

"过去一、两个月楼价累积升幅达9%,所以市场会需要一些时间巩固,所以预计上半年楼价仍会在目前水平维持稳定."他说.

根据戴德梁行的数据,今年1月香港的楼宇买卖宗数跌至4,639宗的有纪录以来第二低水平,仅高于08年金融海啸时的最低水准.但于3月份,成交宗数则急增至14,523宗,反映此前被压抑的购买力释放.

陶汝鸿表示,正常的每月物业成交宗数介乎8,000-10,000宗,估计5-6月份应可回复此水平.(完)

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