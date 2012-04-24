〔香港个股〕中海油首季油气总收入微升,油价上涨抵销产量下跌影响(更新版)

(新增细节)

* 首季油气总收入微升3.7%至488.4亿元

* 净产量跌6.3%,因蓬莱油田仍然停产

* 实现油价升19.4%,弥补产量下跌影响

记者 雷美珍

路透香港4月24日电---由于最大在产油田仍然关停,中国海洋石油有限公司(0883.HK)今年首季净产量同比下跌6.3%,惟受助于油价显着上涨,油气销售总收入仍然录得轻微增长.

中海油周二在一份声明中称,2012年1-3月未经审核的油气销售总收入为488.4亿元人民币,按年上升3.7%.

同期的油气净产量为7,980万桶油当量,同比下跌6.3%;平均实现原油价升19.4%至每桶120.79美元,实现气价亦升19.8%至每千立方英尺5.88美元.

中海油表示,净产量下降,主要受位于渤海的合作油田蓬莱19-3油田停产的影响.

不过公司首席执行官李凡荣对于实现五年内产量目标年复合增长6-10%仍具信心.他说,"公司在勘探方面成效显着,尤其在渤海海域获得了大中型新发现并成功评价大型发现,对实现目标提供有力支持."

由于加大勘探、开发力度,一季度的资本支出约96.4亿元,同比增长58.2%.

期内在中国海域共获得五个新发现,并有五口评价井获得成功,其中包括大中型原油新发现垦利2-1以及莺歌海高温高压天然气领域获得新发现东方13-2,并成功评价大型发现蓬莱9-1.

此外,主要开发项目均按计划进行,海外方面则完成了收购图洛石油公司在乌干达1、2和3A勘探区各1/3的权益.

营运数据公布前,该股收低0.25%,报15.96港元.(完)

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