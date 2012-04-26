版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 18:27 BJT

(重发)〔表格〕中国南航首季净利按年暴跌74%,因人民币升值放缓导致净汇兑收益减少

(重发以补上漏字)

路透香港4月26日电---中国南方航空股份有限公司(1055.HK)(600029.SS)公布,根据中国会计准则,截至2012年3月31日为止的第一季度,净利同比大跌74%,主因期内航油等成本上升,以及人民币兑美元升值速度放缓带来的净汇兑收益减少.

具体业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2012年第一季度 2011年度同期

每股盈利(元)　 0.03 0.13

净利 319 1,236

注:南方航空为中国三大航空集团之一.(完)

浏览中国南航其他新闻,请点选[1055.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

--记者 陈敏; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐