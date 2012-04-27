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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 17:25 BJT

〔表格〕招商银行首季净利按年升32%至116.4亿元人民币

路透香港4月27日电---中国招商银行股份有限公司(3968.HK)(600036.SS)周五宣布,截至2012年3月31日为止第一季度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2012年第一季度 2011年同期

每股盈利(元) 0.54 0.41

净利 11,643 8,810

净利息收入 21,548 17,357

注:招商银行为中国股份制商业银行.(完)

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--记者 陈敏; 审校 林高丽

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