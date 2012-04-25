《香港报摘》--经济日报4月25日

* 要闻版头条:

--今年首只百亿新股--海通证券(6837.HK)场外暗盘每股成交11.5-11.8港元,较招股价10.6港元高约8.5-11.3%;约有价值逾300万港元的股份转手.

* 其他:

--东亚银行(0023.HK)主席兼行政总裁李国宝表示,首3个月业绩"好好".而面对有小股东提议东亚透过配股、供股等集资,他回应说会全面考虑.

--上市不足1年的米兰站(1150.HK)发盈警指其在审阅今年首3月业绩之后,预计上半年业绩将大幅倒退.

--银河娱乐(0027.HK)明天将举行记者会料公布澳门银河第二期工程详情之前,遭机构投资者减持股份套现约11亿港元,惟收市仍稳守配股价.

--从事沽空图利的Anonymous Analytics发表报告指香精生产商华宝国际(0336.HK)营业额增长及毛利率都是同行之冠,但科研支出却是同行最低;又指公司主席兼大股东朱林瑶持股大降后公司不再实行高息政策.

--据彭博报道,金威啤酒(0124.HK)即将与燕京啤酒(000729.SZ)就45亿元人民币规模的资产买卖交易达成协议.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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