《香港报摘》--经济日报4月25日

港报财经评论：腾讯中国移动，业绩应无惊喜--经济日报2月23日
滙丰业绩不济，原担心拖累大市，但本港地产股及中资股动力仍强，港股昨又回复升势。恒指昨收报24201，升1%；国指收报10537，升1.2%，大市成交额回升至925亿元。
* 要闻版头条:
--今年首只百亿新股--海通证券(6837.HK)场外暗盘每股成交11.5-11.8港元,较招股价10.6港元高约8.5-11.3%;约有价值逾300万港元的股份转手.
* 其他:
--东亚银行(0023.HK)主席兼行政总裁李国宝表示,首3个月业绩"好好".而面对有小股东提议东亚透过配股、供股等集资,他回应说会全面考虑.
--上市不足1年的米兰站(1150.HK)发盈警指其在审阅今年首3月业绩之后,预计上半年业绩将大幅倒退.
--银河娱乐(0027.HK)明天将举行记者会料公布澳门银河第二期工程详情之前,遭机构投资者减持股份套现约11亿港元,惟收市仍稳守配股价.
--从事沽空图利的Anonymous Analytics发表报告指香精生产商华宝国际(0336.HK)营业额增长及毛利率都是同行之冠,但科研支出却是同行最低;又指公司主席兼大股东朱林瑶持股大降后公司不再实行高息政策.
--据彭博报道,金威啤酒(0124.HK)即将与燕京啤酒(000729.SZ)就45亿元人民币规模的资产买卖交易达成协议.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
滙丰业绩不济，原担心拖累大市，但本港地产股及中资股动力仍强，港股昨又回复升势。恒指昨收报24201，升1%；国指收报10537，升1.2%，大市成交额回升至925亿元。
恒指周二藉滙控（00005）业绩失准而调整，昨天收复失地，全日升238点，收报24201点；大市成交额925亿元。中港房地产股表现亮丽、腾讯（00700）创本月收市高位215元、「大笨象」喘定，大市全日有1100只股份录得升幅，总之大有大炒， 细有细炒。不过，要小心牛市头上一把刀。
路透上海2月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微升0.07%至94.06；SDR篮子指数微升至95.97，BIS篮子指数微升至95.34 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.82%，SDR篮子指数升0.49%，BIS指数跌0.94% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8695 135 欧元 7.2543 4 日圆 6.0632 -66 港元 0.8852 17.1 英镑 8.5618