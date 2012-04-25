《香港报摘》--信报4月25日

* 头版头条:

--香港差饷物业估价署公布详细数据显示,面积逾1,722方尺的超级豪宅供应持续处于低水平,其中九龙区今年的落成量将低于100伙,明年只有12伙,属近10年低位.

* 其他:

--被Anonymous Analystics质疑夸大盈利的华宝国际(0336.HK),其投资者关系经理王基信说,公司内部业务正常,如常会于6月底公布年度业绩,又指上市以来从无更换核数师.

--德勤企业重整服务亚洲区主管合伙人黎嘉恩称,该行决定辞任个别公司核数师的标准没有改变,惟近日接纳民企的客户比过往更严谨,因多个外在因素令民企的经营愈来愈困难.

--中科矿业(0985.HK)拟将早前未能成功售予嘉能可(0805.HK)的秘鲁铜矿项目Mina Justa70%股权,以5.05亿美元出售予秘鲁矿商Minsur(MINi.LM).

--国美电器(0493.HK)管理层在美国进行路演时透露,首季度同店销售录得负增长,是2012年全年低位.

--新创建集团(0659.HK)旗下新巴及城巴以及载通(0062.HK)旗下龙运巴士,获得香港政府批准延长巴士专营权10年.三家公司并承诺将会改善服务及推出更多的票价优惠.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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