〔港报财经评论〕先行指标启示国策可松--经济日报4月25日

先行指标启示国策可松 /林瑞芬

港股经偷步反映欧美股市周一跌市之后,昨日回稳,恒指收报20,677,升52点,大市成交额497亿港元,大市维持一副上落势.强势愈强,腾讯(0700.HK)股价昨又创新高,其他的乏善足陈.澳洲昨公布今年首季CPI,较前一季上升0.3%,增幅较市场预期低,市场正预期澳洲联储将再次降息空间.最近油价回吐,全球通胀压力略纾缓,在目前处于不明朗政经环境中,通胀压力的纾缓有助环球央行制定货币政策的灵活性增加.全球流通性仍宽松,对”稳”股市仍抱有冀望.今周五期指结算,水平难估,是贴近20,000还是21,000,周三美国联储局议息结果会是主导.而阴谋论,这两日中国内地A股市场靠稳,周五又有可能有大户重施故伎传五一劳动节长假前或内会降存款准备金率而蠢动.中国经济的不稳定性仍突出,降准备金率相信是迟早事.

跟踪世界大型企业研究会刚公布的3月份中国先行经济指数,数值为230.6,环比增长0.8%,较对1月份回升2.1%及2月份回升1%有所连续收窄.LEI的构成,主要包含6个指标,包括资料来源自中国人民银行的金融机构人民币各项贷款总额.5,000户企业家调查扩散指数及原材料供应情况.资料来源自中国国家统计局的中国制造业采购经理指数、供应商配送时间、消费者预期指数及全国房屋建筑新开工面积,自2010年5月对外公布,是用来判断预测中国经济周期的转折点.根据世企研驻中国经济学家卜安德分析,3月份中国先行指数虽继续增长,其6个月的增长率也保持稳定,但3月份数据预示中国经济增长又趋放缓.此外,用来衡量上升和下降指标之间平衡度的扩散指数向下行风险倾斜,更突出了中国经济的不稳定性在日益增长.

民企股饱受质疑,业绩太好有做假之嫌,股价受挫.受行业低潮所累又怕公司财政顶不住,一样令股价受压,如何踏上翻身之路?可能为目前各大高管日思苦想,刚有民企永晖焦煤(1733.HK)获国企中国铝业(2600.HK)入股,以24亿港元入股永晖29.9%股权,如获证实行得通最终令股民对民企重建信心,不排除有更多民企自动献身国企.永晖焦煤1月受Jonestown Research的研究报告质疑,指涉嫌造假及质疑其库存量.该股昨先升后回,收报1.87港元,跌0.5%.中国铝业近月积极出击作长期部署综合煤铝发展策略,作为国企,资金筹集问题应不大,但市场则对其有所保留,毕竟铝本业仍处行业低潮,而新收购项目也需要时间发挥协同效应.该股昨收3.77港元,升1.3%.(012)

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住建部研新策,内房股仍观望 /余少文

大市似乎喘定,但要看中国会否在”五一”下调存准率.而住建部研究刺激楼市刚性入市的政策,在房地产投资增速下降过快时推出,表面似可支持内房股,惟跟中国调控方向有违,加上库存上升,内房股捱打局面未结束.国企指数昨日微升6点,收10,817点,成交额102亿港元,只有三分一主板H股随大市反弹,反弹动力不足,尤其国企沽空额占国指成交额比重升至今个月最高的16.7%,反映沽压在增加.而红筹指数跌2点,收3,992点,连跌三日,成交额41亿港元,主要是石油和内房股拖累.由于下周初是中国中国内地五一假期,是股民憧憬人民银行下调存款准备金率的时间,若然大市今周没有炒作,人行一旦下调存准率,或成为中资股以及A股假后炒作藉口.不过,5月是传统的”五穷”月份,即股市淡季,尤其季度业绩表现暂时不如人意,预期在没有惊喜下,难令人憧憬第二季业绩,故在上市公司缺乏利好消息下,只有看中国政策有没有变化.

中国中国内地媒体昨日引述消息,指住房和城乡建设部在研究刺激楼市刚需入市的政策储备,一旦房地产投资增速下降过快,便推出相关政策,来平衡下滑趋势.当中可能针对居民购买首套房的优惠常态化、制度化,可惜消息对内房股并未能带来刺激.或是相关政策只在研究,推出也不会是短期发生,尤其目前仍有限购令,限购令一日未取消,楼市压力仍大,也难吸引发展商加大房地产投资.国家统计局首季资料显示,首季房地产开发投资增长23.5%,但住宅部分只增长19%,而住宅的房屋新开工面积下跌5%,期间住宅类商品房销售面积跌16%,更重要是商品房待售面积上升36%至30,122万平方米,即开工面积下跌而空置率上升,反映中国中国内地楼房需求在下跌,难怪住建部担心.

只是中国明言调控不变,目的是希望楼价回到合理水平,目前只是刚见成效,如70个大中城市新建住宅销售价格环比连跌6个月,3月同比跌0.7%,印象所及是统计局改变统计模式后的首次同比下跌.数字反映中国中国内地楼市持续下滑,已导致有发展商出售土地套现、降价促销、发展商破产等事件.除非中国肯取消限购令,以及准许银行对房地产信贷开绿灯,才会令发展商见到市场曙光,否则住建部的扶持政策,很难配合中国的调控政策,最终只会流于空泛,相信是内房股昨日未见受惠原因.(010)