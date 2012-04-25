〔港报财经评论〕反紧缩民粹声音抬头--信报4月25日

反紧缩民粹声音抬头 /习广思

欧债危机烧到荷兰,欧洲政治再起风波.A股近日欠缺炒作消息,港股在一片淡静中,依然没大方向可言.恒指前日急挫后,在250天线前止跌,全日走势反覆,收报20,677点,上升52点.大市成交额继续低迷,只有497亿港元,沽空比率8.72%.尽管多个板块公布季度业绩,但惊多于喜,其中除了业绩增长放慢因素外,亦要考虑去年的基数偏高,以致业绩惊喜不多.本周四及周五,多间中资金融股将公布业绩,正好成为恒指舞动指数的藉口.再加上联储局的议息结果,股市在4月底前,变数仍多呢.宁要稳不要博东岳抽水一镬泡,相反银娱(0027.HK)配股后,昨天收报22.3港元,仍高于配售价.濠赌股个别发展,澳博(0880.HK)升2.4%,美高梅(2282.HK)升0.7%,惟新濠博亚6883.HK跌5.9%.

大行在银娱配股后,随即发表报告唱好濠赌股..丰证券表示,濠赌事实会有新一轮发展,有三个度假项目扩建中,并有9个新大型度假项目公布,涉及投资达230亿美元.长远而言,中国有意打造澳门成为世界级娱乐热点.因此,目前濠赌股未能反映这个”长远”发展价值,首选银娱,增持金沙(1928.HK)、永利(1128.HK).其他大行继续以首季业绩,以及新项目公布的憧憬作卖点.作为强势股份,加上五一假期将到,亦有季绩因素,濠赌股仍是资金追逐对象.私人银行仍然在向客户大卖债券产品,分析员就指出,债券受欢迎,而相对调整后的股票而言,企债定价不见得便宜很多.关键是什么?是资金宁要稳,不要博,愿意付出更高溢价予定息收入产品.

高息股亦因此在这段时间内,较受投资者留意,领汇(0823.HK)股价见新高便是一例,其他房托产品亦见逐步回升.其次,近期大市虽没方向,但收租股转强愈见明显,希慎(0014.HK)铜锣湾新广场要到8月才开幕,但足够其成为话题,近日股价转强,会德丰(0020.HK)、九仓(0004.HK)股价仍受压在205天线下.至于地产股,太古地产(1972.HK)逆市连升多日,新地(0016.HK)风暴大半个月后,股价在93港元水平有支持.欧洲股市回稳,荷兰拍国债后,债息回落,但一把反紧缩声音在欧洲已愈来愈响.上周惠誉警告,荷兰主权评级出现负面风险,如果荷兰政府不能通过执政联盟的紧缩政策,或者因为政治冲突干扰了经济,随时会失去三条A的评级,最快会在6月份下调评级.事实上,荷兰经济正在步其他欧洲国家的后尘,国内楼价持续下跌,整体失业率4.9%,但年轻人失业率已攀升至11.8%.(B01)

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澳元兑日圆市底强 /苏子

受到澳洲公布今年首季的CPI通胀数据仅升0.1%,远低于市场预期的上升0.6%所影响,故昨天亚洲市澳元兑日圆一度显着下挫,.价自83.79高位急挫至82.80低位才能喘定跌势,而此低位刚好与100天SMA支持相若.不过,到昨天欧洲入市后,澳元兑日圆却未见承接亚洲市的弱势进一步跌破100天SMA支持,反而更自上述低位回升,并于小时图上出现一个利好即市走势的V形反弹形态,价已回升至83.50水平以上,差不多完全收复昨天亚洲市的失地.若昨晚澳元兑日圆一直未能借助昨天澳洲所公布的差劲通胀数据再度向下考验100天SMA支持,反而更升至亚洲市的83.70开市价附近,甚至更高水平收市,则日线图将会呈现利好后市的锤头形态,料.价今天将在技术走势已见明显转好下,可望突破20天SMA阻力及本周初所造的84.73高位,从而挑战85心理关口及50天SMA阻力.

由于昨天澳元兑日圆的跌势只属昙花一现,倘若昨晚.价可以承接欧洲市的良好反弹势头继续造好并高收,意味.澳元兑日圆的市底十分强劲,后市.价将有甚高机会结束自上月16日的88.61高位开始的下跌浪.澳元兑日圆由上述的88.61高位跌至上周三的82.43低位,仅一个月时间下挫了618点子或7%.昨天亚洲市澳元兑日圆虽然出现急挫情况,然而.价在触及100天SMA支持后却成功止跌回稳,随后更出现V型反弹,未能趁机跌破100天SMA支持及考验上周三所造的82.43低位,故从昨天的即市价位走势上看,澳元兑日圆见底回升的可能性极高.留意澳元兑日圆若反弹上述跌幅的50%,反弹目标阻力为85.52,而此阻力位则与目前的50天SMA阻力相若.

若稍后澳元兑日圆可以成功升逾50天SMA阻力,由于届时已经同时升至上述跌幅的50%反弹阻力目标以上,这有利.价进一步走高,并进一步升至20天保历加通道的顶部阻力以上,从而展开一个有力的单边升市及上破上月16日的88.61高位,考验更关键的90心理关口.短线而言,如昨晚澳元兑日圆成功以锤头的利好形态收市,策略上宜以候低买入澳元兑日圆有较高胜算.英镑兑美元在上周四成功升破本月2日的1.6062高位及20天保历加通道的1.6035顶部阻力收市后,便一直保持在上升中的日线保历加通道顶部阻力线以上波动,故技术走势反映.价正处于单边上升浪里运行,投资者暂时不宜与市场已形成的单边市力量对着干.昨天欧洲市英镑兑美元曾升至1.6158高位,此高位与去年10月31日所造的1.6165高位十分接近.如昨晚英镑兑美元可以进一步突破此高位阻力并且高收,料随后将会继续上试去年8月29日所造的1.6455高位及1.65心理关口.(B09)