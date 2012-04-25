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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 09:37 BJT

〔香港股市〕高开,金融股和地产股走势强劲

路透香港4月25日电---香港股市周三高开,受地产股和金融股强势提振,但美国联邦储备理事会(美联储)今日稍后将公布政策会议结果,因此港股成交量可能依然不大.

恒生指数.HSI开盘上涨0.4%报20,751.5点.恒生国企指数.HSCE亦高开0.4%报10,855.3点.(完)

--编译 郑茵;审校 张荻

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