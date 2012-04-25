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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 10:09 BJT

〔中国企业〕华为称预计2012年收入增长15-20%

路透北京4月25日电---全球第二大电信设备制造商和主要手机制造商--中国华为技术有限公司[HWT.UL]周三称,预计2012年收入将同比增长15-20%.

华为负责财务的高管CT Johnson在深圳举行的分析师大会上做上述表示.

受全球电信网络设备投资增速放缓和汇兑损失的影响,华为2011年公司净利同比大幅下跌53%,收入增速亦明显放缓至11.7%.[ID:nSB1503506](完)

--发稿 李千仪/黄运涛; 审校 黄凯

(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;

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