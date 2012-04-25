〔香港个股〕新加坡政府投资公司(GIC)首次持有新天绿色能源逾5%的股份

中原期货：沪铜蓄势调整，大连铁矿石涨势减缓
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
路透香港4月25日电---据香港联交所周三的资料显示,新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司(GIC)[GIC.UL]首次持有新天绿色能源(0956.HK)逾5%的股份.
资料显示,GIC于4月23日按平均每股1.499港元,购入新天绿色能源32.4万股,涉资约49万港元;本次增持后,其持股由4.99%升至5.02%,或6,833万股的股份.
根据联交所规定,任何投资者首次持有一家上市公司逾5%股权,均须在三个交易日内向联交所申报.
资料并显示,GIC目前投资于18家香港上市公司,其中能源类企业还有华能新能源(0958.HK)、中煤能源(1898.HK)(601898.SS)、中国石化(0386.HK)(600028.SS).
新天绿色能源为河北省最大的天然气分销商,并投资开发风电和太阳能项目.该公司的控股股东是河北省国资委直属企业河北建投.
该股周三收跌0.68%,报1.47港元;过去一个月累计跌7.5%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
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