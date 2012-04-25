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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 17:00 BJT

〔表格〕中国鞍钢股份首季业绩盈转亏,净亏损为18.88亿元人民币

路透香港4月25日电---中国鞍钢股份有限公司(0347.HK)(000898.SZ)宣布,截至2012年3月31日止三个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2012年首季 2011年同期

每股收益(元) 0.261(亏) 0.01(盈)

净利 1,888(亏) 71(盈)

营业总收入 18,890 22,595

注:鞍钢股份为中国钢铁生产商.公司此前已发盈利警告,预期首季净亏损达18.88亿元,因期内钢材价格大幅下跌.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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