〔中国企业〕国家电网拟剥离旗下煤电企业予神华集团,总资产约500亿元(更新版)

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
(新增国网能源此前收购ST金马股权以及股价表现)
* 国家电网拟剥离旗下国网能源公司--消息
* 国网能源主要从事煤电业务
* 将转让给神华集团,有利于发挥神华的煤电优势--消息
路透北京4月25日电---中国国家电网公司[STGRD.UL]将进一步剥离非核心资产.两位消息人士周三称,国电拟将旗下从事煤电业务的国网能源开发公司剥离,并转让予另一家央企煤炭巨擘--神华集团,涉及资产总额约500亿元人民币.
据悉,该交易尚待国资委正式批准.若成行,将标志国家电网主辅分离又进一步.
"(国家电网)集团已经传出消息,打算把国网能源公司协议转让给神华."一位了解情况的消息人士对路透表示.不过,目前尚不清楚是否为整体划转.
国网能源公司于今年2月底刚刚取得*ST金马000602.SZ的控股权,并承诺未来拟将其作为煤电资产整合平台.但若将该上市公司一并纳入转让范围,其收购人的上级主管企业将变更为神华集团.
ST金马周三收挫3.05%,表现逊于大盘综指.SSEC的0.75%升幅.
另一位了解情况的消息人士指出,此次划转符合国家电网的"厂网分离"政策,并将发挥神华的煤电优势.
公开资料显示,国网能源开发公司成立于2008年4月,是国家电网公司的全资子公司,主营业务包括发电、煤炭以及煤炭销售运输,旗下拥有多家从事火力发电业务的分子公司,以及新疆及山西、内蒙古、黑龙江等多个大型煤矿项目.
截止去年底,其资产总额550亿元,占国家电网资产总额的2.5%.2011年,实现营业收入189亿元,净利逾7,800万.
神华集团新闻部门接受路透问询时表示暂不知晓此事.神华集团是按销量计全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)的母公司.目前尚未联络到国家电网公司对外联络部和国资委新闻处给予评论.
国家电网近年推进主辅分离,其去年11月表示,正与新组建的中国电建和中国能建两大集团协商办理分离国有产权划转移交工作.涉及移交的辅业资产总额约848亿元人民币,净资产约115亿元,涉及120多家辅业单位.[ID:nSB1194940]
而本月稍早,国家电网于上海联合产权交易所挂牌出售旗下三处电力资产,涉及业务涵盖输配电工程检修和技术服务及电缆附件、输配电设备的生产和销售等.
除电网主业外,国家电网拥有庞大的产业群,业务涉及通用航空、电力装备、电力研究院及地产物业等.(完)
--发稿 苏丹; 审校 屈桂娟
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。