〔香港个股〕凯德商用收购保利地产一北京商场项目,开发成本逾23亿人民币

路透香港4月25日电---新加坡凯德商用产业6813.HK周三宣布,拟向保利地产(600048.SS)收购北京市南城的一个购物中心发展项目,包括地价在内的总开发成本约为23.43亿元人民币.

公司新闻稿称,拟收购的项目位于北京市大兴地铁线天宫院站上盖,公司计划在该地块兴建一座七层高的购物中心,总建筑面积约12.2万平方米,预计于2015年后竣工.此购物中心开发计划仍有政府审批.

计及这个新项目,凯德商用目前在中国35个城市拥有57家购物中心,其中42家已投入运营.公司在北京则有九家购物中心,其中七家已开业运营.

凯德商用同日公布,今年首季的净利为6,680万坡元,按年增长36%.新加坡、中国和马来西亚是其三大核心市场.(完)