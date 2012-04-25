〔香港个股〕凯德商用收购保利地产一北京商场项目,开发成本逾23亿人民币

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
路透香港4月25日电---新加坡凯德商用产业6813.HK周三宣布,拟向保利地产(600048.SS)收购北京市南城的一个购物中心发展项目,包括地价在内的总开发成本约为23.43亿元人民币.
公司新闻稿称,拟收购的项目位于北京市大兴地铁线天宫院站上盖,公司计划在该地块兴建一座七层高的购物中心,总建筑面积约12.2万平方米,预计于2015年后竣工.此购物中心开发计划仍有政府审批.
计及这个新项目,凯德商用目前在中国35个城市拥有57家购物中心,其中42家已投入运营.公司在北京则有九家购物中心,其中七家已开业运营.
凯德商用同日公布,今年首季的净利为6,680万坡元,按年增长36%.新加坡、中国和马来西亚是其三大核心市场.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。