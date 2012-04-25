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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 16:27 BJT

〔香港股市〕恒生指数收盘微跌,腾讯控股重挫抵消地产股强势

路透香港4月25日电---香港股市周三回吐稍早涨幅收跌,因中资互联网巨头腾讯控股重挫,抵消了地产股的强势.之前内地媒体报导称,政府在考虑方案支持房价.

恒生指数.HSI收低0.15%至20,646.29点.恒生国企指数.HSCE收跌0.04%至10,812.79.

沪综指.SSEC收涨0.75%至2,406.81,受地产股强势推动.

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