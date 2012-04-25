〔香港个股〕中铝确认将于7月5日发出收购蒙古南戈壁要约,计划8月初完成

路透香港4月25日电--中国最大的铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周二表示,经考虑蒙古政府当局可能对外商投资提出新法案后,仍决定于7月5日发出煤炭生产商南戈壁资源(1878.HK)(SGQ.TO)的收购要约,并计划在8月初完成.

稍早蒙古矿产资源局暂停南戈壁部份勘探及采矿活动,以及蒙古政府将对外国投资订定新机制,一度引起市场担心影响收购案进行.

中铝收盘后在交易所公告称,中铝以及南戈壁原控股股东--艾芬豪(Ivanhoe Minning)已注意到蒙古政府正在考虑通过一项有关外商投资的新法案,以及蒙古各利益相关人士在拟议中的部分收购公布后所做的各种表述.双方确认,在满足锁定协议的条款和条件的前提下,中铝将在7月5日或之前发出收购要约.

"中铝确认其目前的意向是大致在2012年7月5日发出要约并且在2012年8月10日完成对所有已托存股票的收购."中铝公司秘书刘强在公告中说.

他并表示,艾芬豪与中铝并将与蒙古政府合作,以满足该法案下的相关要求.

不过,中铝也在公告中指出,若相关监管批准未依中铝满意的状况获得,中铝可以撤销收购要约,并将所托存的股票返还给原股东.

中铝本月初称将斥资至多72.99亿港元收购南戈壁最多不超过60%,最低不少于56%股份.收购完成后,将成为一个在煤炭行业的长期重要投资者[ID:nSH0100977].(完)

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