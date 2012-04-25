〔香港个股〕光大国际副主席兼执行董事李学明辞任,以减少对公司影响

路透香港4月25日电---在中国从事环保能源和水务的光大国际有限公司(0257.HK)周三宣布,其副主席兼执行董事李学明已于今日辞任.市场传言李学明与前重庆市委书记薄熙来有亲戚关系.

光大国际在联交所发布公告称,李学明告知公司为公司及股东整体利益着想,决定辞去董事会及相关职务,以减少近日媒体对其家庭背景相关报导,对公司可能的负面影响.

光大未就李学明身份作说明,仅表示,媒体关于其家庭背景的报导与公司日常业务及运作没有任何关系,目前及将来不会影响公司及其附属公司的日常业务及运作.

市场传言李学明与薄熙来有兄弟关系,稍早光大国际执行董事兼行政总裁陈小平在股东大会后表示,现阶段未能就李学明身份进行判定,不过董事会已经意识到外界的疑虑,因此已安排董事进行专门的查询.[ID:nSH0102387]

陈小平称,李学明是于2003年由大股东中国光大集团推荐出任光大国际董事,对光大国际的发展提出专业、客观及具建设性的意见,但不直接参与公司管理或日常运作,而公司管理及日常运作由管理委员会负责.(完)

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