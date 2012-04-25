〔香港个股〕光大国际副主席兼执行董事李学明辞任,以减少对公司影响

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
路透香港4月25日电---在中国从事环保能源和水务的光大国际有限公司(0257.HK)周三宣布,其副主席兼执行董事李学明已于今日辞任.市场传言李学明与前重庆市委书记薄熙来有亲戚关系.
光大国际在联交所发布公告称,李学明告知公司为公司及股东整体利益着想,决定辞去董事会及相关职务,以减少近日媒体对其家庭背景相关报导,对公司可能的负面影响.
光大未就李学明身份作说明,仅表示,媒体关于其家庭背景的报导与公司日常业务及运作没有任何关系,目前及将来不会影响公司及其附属公司的日常业务及运作.
市场传言李学明与薄熙来有兄弟关系,稍早光大国际执行董事兼行政总裁陈小平在股东大会后表示,现阶段未能就李学明身份进行判定,不过董事会已经意识到外界的疑虑,因此已安排董事进行专门的查询.[ID:nSH0102387]
陈小平称,李学明是于2003年由大股东中国光大集团推荐出任光大国际董事,对光大国际的发展提出专业、客观及具建设性的意见,但不直接参与公司管理或日常运作,而公司管理及日常运作由管理委员会负责.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。