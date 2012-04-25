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亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 20:13 BJT

〔中港个股〕华能国际称将国际及中国核数师更换为毕马威

路透香港4月25日电---中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)周三表示,基于商业决定,2012年国际及中国核数师将更换为毕马威及毕马威华振.

华能国际在联交所发布公告称,罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司,以书面函件确认并无任何有关该建议须提请本公司审计委员会和董事会注意的事项,董事会也确认没有任何需要提起股东关注的事宜.双方并无意见不合或未解决事宜.

华能国际称,此建议尚待6月12日的股东大会表决.

华能国际甫公布,2012年首季净利按年大增306%,为9.19亿元人民币.[ID:nSH0102613]

华能国际H股收高1.36%,报4.47港元;过去一个月累计涨2.80%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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