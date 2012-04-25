〔中港个股〕华能国际称将国际及中国核数师更换为毕马威

中原期货：沪铜蓄势调整，大连铁矿石涨势减缓
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
路透香港4月25日电---中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)周三表示,基于商业决定,2012年国际及中国核数师将更换为毕马威及毕马威华振.
华能国际在联交所发布公告称,罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司,以书面函件确认并无任何有关该建议须提请本公司审计委员会和董事会注意的事项,董事会也确认没有任何需要提起股东关注的事宜.双方并无意见不合或未解决事宜.
华能国际称,此建议尚待6月12日的股东大会表决.
华能国际甫公布,2012年首季净利按年大增306%,为9.19亿元人民币.[ID:nSH0102613]
华能国际H股收高1.36%,报4.47港元;过去一个月累计涨2.80%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透伦敦2月23日 - 金融业分析机构Coalition周四发表的一篇报告称，去年全球最大的12家投资银行大宗商品相关收入减少7%，主因石油部门疲弱。