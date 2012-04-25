〔中港个股〕华能国际称将国际及中国核数师更换为毕马威

华能国际在联交所发布公告称,罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司,以书面函件确认并无任何有关该建议须提请本公司审计委员会和董事会注意的事项,董事会也确认没有任何需要提起股东关注的事宜.双方并无意见不合或未解决事宜.