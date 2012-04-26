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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 08:00 BJT

〔中港股业绩〕比亚迪首季净利按年减少89.86%,符合获利预警

路透香港4月26日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)公布,至3月31日止2012年度首季净利为2,700万元人民币,按年减少89.86%,符合公司先前发布的获利预警.

美国投资大亨巴菲特持股近10%的比亚迪上月表示,由于太阳能业务仍然大幅衰退,首季净利预估将按年降65-95%[ID:nSH0099743].

公司的公告并称,首季度营收按年增加0.2%至117.34亿元人民币.每股盈利为0.01元.

鼓励政策退出、通胀以及银根收紧等因素,令比亚迪去年汽车销量减少至43.7万辆,较上年同期减13.33%.

比亚迪H股周三收报21.10港元,过去一个月累计涨2.1%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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