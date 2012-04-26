〔中港股业绩〕比亚迪首季净利按年减少89.86%,符合获利预警

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港4月26日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)公布,至3月31日止2012年度首季净利为2,700万元人民币,按年减少89.86%,符合公司先前发布的获利预警.
美国投资大亨巴菲特持股近10%的比亚迪上月表示,由于太阳能业务仍然大幅衰退,首季净利预估将按年降65-95%[ID:nSH0099743].
公司的公告并称,首季度营收按年增加0.2%至117.34亿元人民币.每股盈利为0.01元.
鼓励政策退出、通胀以及银根收紧等因素,令比亚迪去年汽车销量减少至43.7万辆,较上年同期减13.33%.
比亚迪H股周三收报21.10港元,过去一个月累计涨2.1%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。