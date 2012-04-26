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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 08:03 BJT

《香港报摘》--经济日报4月26日

* 要闻版头条:

--美国联邦储备局完成一连两天会议,会后声明措辞变化不大,标准利率维持于0-0.25厘区间不变,超低息水平料维持至2014年后期,同时调升今年经济增长预测.

* 其他:

--市场传出Facebook美国上市计划可能延后,曾被喻为"抵买版Facebook"的腾讯(0700.HK)乘势回吐4.7%,收报227.6港元.

--以港式奶茶作招徕的连锁茶餐厅翠华集团,据消息人士称将于今年底上市,拟集资15.6亿港元,并已委任德银负责安排承销.

--新鸿基地产(0016.HK)就郭氏兄弟及前高官许仕仁被廉署调查一事刊发声明称,市场上有不少报道毫无事实根据,部分内容完全偏离事实.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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