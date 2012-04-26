《香港报摘》--经济日报4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--美国联邦储备局完成一连两天会议,会后声明措辞变化不大,标准利率维持于0-0.25厘区间不变,超低息水平料维持至2014年后期,同时调升今年经济增长预测.
* 其他:
--市场传出Facebook美国上市计划可能延后,曾被喻为"抵买版Facebook"的腾讯(0700.HK)乘势回吐4.7%,收报227.6港元.
--以港式奶茶作招徕的连锁茶餐厅翠华集团,据消息人士称将于今年底上市,拟集资15.6亿港元,并已委任德银负责安排承销.
--新鸿基地产(0016.HK)就郭氏兄弟及前高官许仕仁被廉署调查一事刊发声明称,市场上有不少报道毫无事实根据,部分内容完全偏离事实.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。