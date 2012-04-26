《香港报摘》--信报4月26日

* 头版头条:

--香港廉政公署向本港多间证券商发出通知,要求于一星期内提供包括许仕仁、新地(0016.HK)执行董事陈钜源、何慧贤、陈嘉骏、陈嘉妤及关雄生六名人士的证券及期指户口资料,此举除了调查贪污行贿资金的去向,也可能是为调查某些交易.

* 其他:

--瑞银预料,银河娱乐(0027.HK)将公布澳门Cotai银河二期项目投资20亿美元,将提供1,500-2,000间客户,2015年下半年落成.

--香港财经事务及库务局局长陈家强在立法会上称,七家因未能如期公布业绩的民企当中,三家涉及可能欺诈事件和伪造账目纪录,其余四家涉及未能如期完成审计工作.

--泰丰国际(0724.HK)主席李伟民被内地执法部门调查一事,公司称,北京市公安局及香港警方已通知该公司,调查纯属李伟民个人之事,公司不涉及其中.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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