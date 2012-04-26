《香港报摘》--信报4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--香港廉政公署向本港多间证券商发出通知,要求于一星期内提供包括许仕仁、新地(0016.HK)执行董事陈钜源、何慧贤、陈嘉骏、陈嘉妤及关雄生六名人士的证券及期指户口资料,此举除了调查贪污行贿资金的去向,也可能是为调查某些交易.
* 其他:
--瑞银预料,银河娱乐(0027.HK)将公布澳门Cotai银河二期项目投资20亿美元,将提供1,500-2,000间客户,2015年下半年落成.
--香港财经事务及库务局局长陈家强在立法会上称,七家因未能如期公布业绩的民企当中,三家涉及可能欺诈事件和伪造账目纪录,其余四家涉及未能如期完成审计工作.
--泰丰国际(0724.HK)主席李伟民被内地执法部门调查一事,公司称,北京市公安局及香港警方已通知该公司,调查纯属李伟民个人之事,公司不涉及其中.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。