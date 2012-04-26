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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 08:46 BJT

〔表格〕中国交通建设2012年首季净利按年下跌3.64%,为15.3亿元人民币

路透香港4月26日电---中国交通建设股份有限公司(1800.HK)(601800.SS)宣布,按照中国会计准则,截至2012年3月31日为止的首季度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　　 　 　 2012年1-3月　 2011年同期

每股盈利(元) 0.10 0.11 (经重列)

净利 1,527.84 1,585.56

营业额　 50,311.37 53,146.19

注:中交建为中国最大港口建设商.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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