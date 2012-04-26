〔港报社评〕特首外访豪住,欠自省缺监管--经济日报4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
港府特首曾荫权外访豪住酒店,虽非大事,社会反应却甚大,反映政治讲的是累积印象,曾荫权前科不佳且刚被揭享受富商款待,民众反感便极大.接二连三的风波更反映特首缺乏规管,候任特首梁振英须从严修订,以挽公众信心.
特首小事捱轰,累积印象所致.曾荫权被揭出访巴西期间,入住每晚房价逾5万港元的总统套房,此虽非甚么大事,但仍令公众譁然,底因是此非个别事件.曾荫权2005年出任特首后,一直予外界喜贪便宜印象,特别是今年2月才刚被揭屡受富豪朋友海空豪华款待,市民本以为他应有政治敏感度,会深以为戒,收敛奢豪之慾,不料他仍如旧贯,谴责声自然四起,遂令小事变成大事.政治讲的是民情、民意,看的不是政客的单一行为,而是累积印象,曾荫权的迷途未返,是从政者必须警惕的教训.公务员制度规定严谨,对甚么情况下才能外访,外访的日数,以至住、食、行各方面都有规管上限,不容个别公务员浪费公帑.
若无制度规管,只靠特首个人品格及自我监督,那只是人治而非法治,香港要的是法治,就要有完备制度以规管特首及问责高官.规管特首从严,塑造官场新风.梁振英接任特首,要提振管治,重振政府民望,就须全面认真检视现行有关制度的漏洞,建立严格规范特首及高官制度,塑造官场新风,重建公众对政府的信心,才能为有效管治打下基础.(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。