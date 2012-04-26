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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 08:51 BJT

〔港报社评〕特首外访豪住,欠自省缺监管--经济日报4月26日

　港府特首曾荫权外访豪住酒店,虽非大事,社会反应却甚大,反映政治讲的是累积印象,曾荫权前科不佳且刚被揭享受富商款待,民众反感便极大.接二连三的风波更反映特首缺乏规管,候任特首梁振英须从严修订,以挽公众信心.

特首小事捱轰,累积印象所致.曾荫权被揭出访巴西期间,入住每晚房价逾5万港元的总统套房,此虽非甚么大事,但仍令公众譁然,底因是此非个别事件.曾荫权2005年出任特首后,一直予外界喜贪便宜印象,特别是今年2月才刚被揭屡受富豪朋友海空豪华款待,市民本以为他应有政治敏感度,会深以为戒,收敛奢豪之慾,不料他仍如旧贯,谴责声自然四起,遂令小事变成大事.政治讲的是民情、民意,看的不是政客的单一行为,而是累积印象,曾荫权的迷途未返,是从政者必须警惕的教训.公务员制度规定严谨,对甚么情况下才能外访,外访的日数,以至住、食、行各方面都有规管上限,不容个别公务员浪费公帑.

　若无制度规管,只靠特首个人品格及自我监督,那只是人治而非法治,香港要的是法治,就要有完备制度以规管特首及问责高官.规管特首从严,塑造官场新风.梁振英接任特首,要提振管治,重振政府民望,就须全面认真检视现行有关制度的漏洞,建立严格规范特首及高官制度,塑造官场新风,重建公众对政府的信心,才能为有效管治打下基础.(A10)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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