版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 09:02 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月26日

* 明报:

--中外运(0598.HK)首季净利1.08亿元人民币,按年增13.82%;营业收入升28.1%至8.85亿元.

* 星岛日报:

--据透露,在梁振英新政府架构下,财政司司长的职能加大,除了原有的财政及金融政策之外,还兼顾房屋及土地政策.

--新世界发展(0017.HK)荣誉主席郑裕彤称,相信新政府不会拖垮楼市,料今年本港楼市升幅仍有3%以上.

* 苹果日报:

--据悉,香港交易所(0388.HK)近日已要求汇丰停发新轮证,因其窝轮及牛熊证交易系统屡出问题.

* 东方日报:

--联交所股资料显示,社保基金在本月20日增持中国南车(1766.HK)(601766.SS)153.4万股H股,每股平均价5.875港元,涉约901.2万港元.

--特步国际(1368.HK)签订一项三年期、共7.8亿港元银团贷款,将为集团未来业务实现持续增长提供所需的营运资金.

* 文汇报:

--中移动(0941.HK)广东公司预料今年底前广深地区市民即可体验4G网络,速度可较现有3G网络快10倍,但未定收费标准.

* 大公报:

--ASM太平洋(0522.HK)行政总裁李伟光称,今年首季新增订单较去年第四季升近55%,反映市场步向复苏;预期第二季营业额有双位数增长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐