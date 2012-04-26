《香港报摘》--其他报纸重要消息4月26日

--中外运(0598.HK)首季净利1.08亿元人民币,按年增13.82%;营业收入升28.1%至8.85亿元.

--据透露,在梁振英新政府架构下,财政司司长的职能加大,除了原有的财政及金融政策之外,还兼顾房屋及土地政策.