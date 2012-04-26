《香港报摘》--其他报纸重要消息4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 明报:
--中外运(0598.HK)首季净利1.08亿元人民币,按年增13.82%;营业收入升28.1%至8.85亿元.
* 星岛日报:
--据透露,在梁振英新政府架构下,财政司司长的职能加大,除了原有的财政及金融政策之外,还兼顾房屋及土地政策.
--新世界发展(0017.HK)荣誉主席郑裕彤称,相信新政府不会拖垮楼市,料今年本港楼市升幅仍有3%以上.
* 苹果日报:
--据悉,香港交易所(0388.HK)近日已要求汇丰停发新轮证,因其窝轮及牛熊证交易系统屡出问题.
* 东方日报:
--联交所股资料显示,社保基金在本月20日增持中国南车(1766.HK)(601766.SS)153.4万股H股,每股平均价5.875港元,涉约901.2万港元.
--特步国际(1368.HK)签订一项三年期、共7.8亿港元银团贷款,将为集团未来业务实现持续增长提供所需的营运资金.
* 文汇报:
--中移动(0941.HK)广东公司预料今年底前广深地区市民即可体验4G网络,速度可较现有3G网络快10倍,但未定收费标准.
* 大公报:
--ASM太平洋(0522.HK)行政总裁李伟光称,今年首季新增订单较去年第四季升近55%,反映市场步向复苏;预期第二季营业额有双位数增长.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。