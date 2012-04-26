〔港报社评〕住宅落成供应不足,警惕市场借势亢奋--信报4月26日

差饷物业估价署发表”香港物业报告2012”,显示今明两年住宅单位供应数量偏低,使物业价格易升难跌.从今年首季住宅物业价格回升之势看,供应不足所引起市场的波动,不仅成为市场运行的干扰因素,更可能为特区新一届港府的房屋政策带来更多调整动因.据”报告”资料,去年私人住宅落成量较上年大跌30%,单位供应量约9,500个,比去年预测少逾10%.预料今明两年落成量分别约12,000及15,000,较港府如今预期每年的20,000个供应量,出现明显缺口.可以看到,若需求量持续回升,楼价上升的压力愈来愈大.

不过,今年2月起,欧洲债务危机稍为缓和,美国经济复苏步伐改善,香港楼市气氛迅即转趋活跃.3月份住宅物业买卖合约总数,按月急升两倍,高逾11万宗,整体楼价相对2月亦回升约2%.可以看到,过去两个月楼价蓄势回升,并开始把去年增加土地供应对市场所产生的”压价效应”逐步抵销,反映政府冷却楼市过热的政策,在楼市进行调整的过程中,若缺乏后续性的政策或措施配合,很容易”打回原形”,原因是”高楼价和高地价”相互捆绑的市场结构相当根深柢固.过去土地供应不足形成的住宅单位供应断层,短期无法改变.差饷物业估价署最新”物业报告”揭示今明两年住宅单位供应量偏低,使新一届政府的土地及房屋政策调整,包括冷却市场需要更大的力度,因而也更需要全盘考虑政策的后果,既要警惕市场借势“亢奋”,但也必须保障市场健康发展的稳定性.(A02)