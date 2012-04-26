〔港报社评〕住宅落成供应不足,警惕市场借势亢奋--信报4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
差饷物业估价署发表”香港物业报告2012”,显示今明两年住宅单位供应数量偏低,使物业价格易升难跌.从今年首季住宅物业价格回升之势看,供应不足所引起市场的波动,不仅成为市场运行的干扰因素,更可能为特区新一届港府的房屋政策带来更多调整动因.据”报告”资料,去年私人住宅落成量较上年大跌30%,单位供应量约9,500个,比去年预测少逾10%.预料今明两年落成量分别约12,000及15,000,较港府如今预期每年的20,000个供应量,出现明显缺口.可以看到,若需求量持续回升,楼价上升的压力愈来愈大.
不过,今年2月起,欧洲债务危机稍为缓和,美国经济复苏步伐改善,香港楼市气氛迅即转趋活跃.3月份住宅物业买卖合约总数,按月急升两倍,高逾11万宗,整体楼价相对2月亦回升约2%.可以看到,过去两个月楼价蓄势回升,并开始把去年增加土地供应对市场所产生的”压价效应”逐步抵销,反映政府冷却楼市过热的政策,在楼市进行调整的过程中,若缺乏后续性的政策或措施配合,很容易”打回原形”,原因是”高楼价和高地价”相互捆绑的市场结构相当根深柢固.过去土地供应不足形成的住宅单位供应断层,短期无法改变.差饷物业估价署最新”物业报告”揭示今明两年住宅单位供应量偏低,使新一届政府的土地及房屋政策调整,包括冷却市场需要更大的力度,因而也更需要全盘考虑政策的后果,既要警惕市场借势“亢奋”,但也必须保障市场健康发展的稳定性.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。