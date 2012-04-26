〔港报社评〕澄清豪华游,树廉洁架构--星岛日报4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
香港行政长官曾荫权被质疑官式外访住宿奢华,替他安排行程的先遣部队又被质疑浪费人力物力.受命覆核特首外访住宿安排的审计署,宜连同先遣部队开支全盘审核,向市民交代真相,并为日后特首出访开销规范提出全面建议.曾荫权在离任前恢复其风尘仆仆的”推销员”生涯,刚结束向南半球纽西兰、智利和巴西三国促销香港之行.由于他在巴西首府入住约53,000港元一晚的酒店总统套房,被质疑是否虚耗纳税人公帑”豪华游”.
审计署出动认真查真相.早前曾荫权卷进接受款待和为退休租楼的风波,为此委任前终审法院首席法官李国能,领导独立委员会拟订日后特首接受款待的指引.今次由于涉及公帑,出动审计署审视外访安排,包括按照审计署衡工量值的职责,肯定要就南半球之行是否”豪得有道理”,有没有地方浪费公帑,作出评估和问责.由于现时外界所知有限,以客观的衡工量值审核发掘资料,有助查出真相.
今天社会大众对特首一举一动,有严密的监察和严格的要求.外访住宿就算依足程序办事,如果产生的结果与公众期望有明显落差,港府就要加强透明度向公众解释原由,不能马虎了事.李国能和审计署长邓国斌,都要在现届港府任满前交出报告,大众会要求他们必须大公无私处理,同时提出贴近民情又具有合理弹性的规范,设立适当的架构,协助政府重树廉洁形象.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。