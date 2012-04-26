〔港报社评〕澄清豪华游,树廉洁架构--星岛日报4月26日

香港行政长官曾荫权被质疑官式外访住宿奢华,替他安排行程的先遣部队又被质疑浪费人力物力.受命覆核特首外访住宿安排的审计署,宜连同先遣部队开支全盘审核,向市民交代真相,并为日后特首出访开销规范提出全面建议.曾荫权在离任前恢复其风尘仆仆的”推销员”生涯,刚结束向南半球纽西兰、智利和巴西三国促销香港之行.由于他在巴西首府入住约53,000港元一晚的酒店总统套房,被质疑是否虚耗纳税人公帑”豪华游”.

审计署出动认真查真相.早前曾荫权卷进接受款待和为退休租楼的风波,为此委任前终审法院首席法官李国能,领导独立委员会拟订日后特首接受款待的指引.今次由于涉及公帑,出动审计署审视外访安排,包括按照审计署衡工量值的职责,肯定要就南半球之行是否”豪得有道理”,有没有地方浪费公帑,作出评估和问责.由于现时外界所知有限,以客观的衡工量值审核发掘资料,有助查出真相.

今天社会大众对特首一举一动,有严密的监察和严格的要求.外访住宿就算依足程序办事,如果产生的结果与公众期望有明显落差,港府就要加强透明度向公众解释原由,不能马虎了事.李国能和审计署长邓国斌,都要在现届港府任满前交出报告,大众会要求他们必须大公无私处理,同时提出贴近民情又具有合理弹性的规范,设立适当的架构,协助政府重树廉洁形象.(A06)