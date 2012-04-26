〔港报社评〕阻吓官员贪威识食,应该厉行阳光政策--明报4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
港府特首曾荫权接受富豪款待,已经引起市民议论纷纷,事态仍未平息,前日,他又被传媒揭发访问巴西期间,耗用公帑住总统套房,一晚房租高达5.4万港元,暴露其贪威识食一面;除了曾荫权,曾班子部分司局长,近年外访频仍,耗用公帑,而外访是否有必要和效益多大,备受质疑.监于特首和司局长外访未受规管,为免他们假外访之名,公费旅游为实,适当做法是实行阳光政策,全部开支必须详尽披露,透过立法会、传媒和公众监督,这样,才可以遏止部分高官贪威识食的歪风.总统套房办了什么公务?
港府特首办应交代实证.曾荫权表示外访住宿,按工作需要安排,今次出访巴西两个城市,按以往程序做.曾荫权没有解释入住总统套房是否必要,港府特首办主任梁卓伟则说因为要在酒店举行内部会议,亦准备香港若发生突发事件要处理,另外则是接见外宾、安排传媒采访云云.
使特首和官员外访稍有顾忌,应该厉行阳光政策.特首和官员外访,有必要向立法会提交外访报告,详列原因、开支、随行人员等,藉着提高透明度,使议员和公众了解外访是否必要和监察成效,判断是否物有所值.去年底,曾荫权到北京述职时,在领导人面前表示”会奋斗到最后一分一秒”,但是证诸曾荫权的表现,却有”外游到最后一分一秒”之势,这是莫大讽刺.要重建特首和高官清正廉洁形象,挽回市民对特首和高官的信心,阳光政策是适当做法,期望梁振英带领新一届政府树立新风尚,接受议员和市民监督外访,这样,特首和司局长的形象自然一新.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。