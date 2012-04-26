〔港报社评〕阻吓官员贪威识食,应该厉行阳光政策--明报4月26日

港府特首曾荫权接受富豪款待,已经引起市民议论纷纷,事态仍未平息,前日,他又被传媒揭发访问巴西期间,耗用公帑住总统套房,一晚房租高达5.4万港元,暴露其贪威识食一面;除了曾荫权,曾班子部分司局长,近年外访频仍,耗用公帑,而外访是否有必要和效益多大,备受质疑.监于特首和司局长外访未受规管,为免他们假外访之名,公费旅游为实,适当做法是实行阳光政策,全部开支必须详尽披露,透过立法会、传媒和公众监督,这样,才可以遏止部分高官贪威识食的歪风.总统套房办了什么公务?

使特首和官员外访稍有顾忌,应该厉行阳光政策.特首和官员外访,有必要向立法会提交外访报告,详列原因、开支、随行人员等,藉着提高透明度,使议员和公众了解外访是否必要和监察成效,判断是否物有所值.去年底,曾荫权到北京述职时,在领导人面前表示”会奋斗到最后一分一秒”,但是证诸曾荫权的表现,却有”外游到最后一分一秒”之势,这是莫大讽刺.要重建特首和高官清正廉洁形象,挽回市民对特首和高官的信心,阳光政策是适当做法,期望梁振英带领新一届政府树立新风尚,接受议员和市民监督外访,这样,特首和司局长的形象自然一新.(A04)