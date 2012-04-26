〔港报社评〕私院收单非,费用应下调--文汇报4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
港府食物及卫生局局长周一岳昨日表示,已联络4间私家医院为百多名预产期在今年的单非孕妇提供分娩服务.而私家医院联会也作出决定,明年停收双非孕妇,只收单非孕妇.私院停收双非孕妇,接收单非孕妇,有助逐步解决双非孕妇涌港产子问题,减轻本港医疗及福利资源被占用的压力.私院的分娩收费亦应跟随停收双非孕妇而下调,回复合理的价格,以减轻单非家庭的负担.
目前私院的分娩服务收费介乎4万港元至7万港元,由于大部分单非孕妇属于基层,这笔昂贵的分娩费用对这些基层家庭是沉重的负担.其实,私院的分娩服务收费收得高,主要是看准双非孕妇为婴儿取得居港权不惜代价的心态,可以说是私院变相出售居港权而换取的高回报.而且分娩床位难求,再高的收费也有人抢着要.
但是,单非孕妇所生的婴儿按照基本法和人大释法的规定,拥有居港权,若要单非孕妇支付同双非孕妇一样的分娩费用,等同是不合理的惩罚性收费.既然私院决定明年停收双非孕妇,私院分娩服务的收费也应回归现实,按照市场一贯合理的水平厘订收费标准,或者参考公立医院的收费标准加上适当的服务费.单非孕妇及其家庭与香港关系密切,将是香港的一分子.明年全面停收双非孕妇后,公立医院床位有所松动,也应考虑拨出一定的配额予单非孕妇,这是社会所接受的,也是港府对基层合情合理的照顾.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。