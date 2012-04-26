〔港报社评〕私院收单非,费用应下调--文汇报4月26日

港府食物及卫生局局长周一岳昨日表示,已联络4间私家医院为百多名预产期在今年的单非孕妇提供分娩服务.而私家医院联会也作出决定,明年停收双非孕妇,只收单非孕妇.私院停收双非孕妇,接收单非孕妇,有助逐步解决双非孕妇涌港产子问题,减轻本港医疗及福利资源被占用的压力.私院的分娩收费亦应跟随停收双非孕妇而下调,回复合理的价格,以减轻单非家庭的负担.

目前私院的分娩服务收费介乎4万港元至7万港元,由于大部分单非孕妇属于基层,这笔昂贵的分娩费用对这些基层家庭是沉重的负担.其实,私院的分娩服务收费收得高,主要是看准双非孕妇为婴儿取得居港权不惜代价的心态,可以说是私院变相出售居港权而换取的高回报.而且分娩床位难求,再高的收费也有人抢着要.

但是,单非孕妇所生的婴儿按照基本法和人大释法的规定,拥有居港权,若要单非孕妇支付同双非孕妇一样的分娩费用,等同是不合理的惩罚性收费.既然私院决定明年停收双非孕妇,私院分娩服务的收费也应回归现实,按照市场一贯合理的水平厘订收费标准,或者参考公立医院的收费标准加上适当的服务费.单非孕妇及其家庭与香港关系密切,将是香港的一分子.明年全面停收双非孕妇后,公立医院床位有所松动,也应考虑拨出一定的配额予单非孕妇,这是社会所接受的,也是港府对基层合情合理的照顾.(A06)