〔中国金融〕重庆市地方融资平台2月底贷款余额为4,225亿元--央行重庆营管部

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港4月26日电---中国央行重庆营管部最新透露的数据显示,截止今年2月底,重庆市地方政府融资平台的贷款余额为4,225亿元人民币,不良率为0.2%,处于相对较好水平.
其网站官方数据并显示,2月末,重庆市人民币中长期贷款余额1.02万亿元.其中,个人中长期消费贷款余额2,697.05亿元;单位固定资产贷款余额5,416.60亿元.
"...至2月底是4,225亿元,只能提供这一数据."央行重庆营管部办公室的相关人士称.
重庆市原市委书记薄熙来在任期推动了"五个重庆"建设模式,大量的基础建设投资留下巨额债务.随着其被撤消职位并立案调查,监管部门重启对这些项目的调查,导致外界对"重庆模式"资金链问题的关注.(完)
--记者 毕晓雯 ;审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。