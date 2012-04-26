〔中国金融〕重庆市地方融资平台2月底贷款余额为4,225亿元--央行重庆营管部

路透香港4月26日电---中国央行重庆营管部最新透露的数据显示,截止今年2月底,重庆市地方政府融资平台的贷款余额为4,225亿元人民币,不良率为0.2%,处于相对较好水平.

其网站官方数据并显示,2月末,重庆市人民币中长期贷款余额1.02万亿元.其中,个人中长期消费贷款余额2,697.05亿元;单位固定资产贷款余额5,416.60亿元.

"...至2月底是4,225亿元,只能提供这一数据."央行重庆营管部办公室的相关人士称.

重庆市原市委书记薄熙来在任期推动了"五个重庆"建设模式,大量的基础建设投资留下巨额债务.随着其被撤消职位并立案调查,监管部门重启对这些项目的调查,导致外界对"重庆模式"资金链问题的关注.(完)