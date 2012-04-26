〔港报财经评论〕中海油成与败还看复产进展--信报4月26日

中海油成与败还看复产进展 /习广思

能源股经过大幅调整后,近日股价回稳.中海油(0883.HK)公布第一季业绩,油气总产量虽然同比下跌,但被平均实现油价及天然气平均实现价格同比大幅上升所抵销,令到季度油气销售收入轻微上升.由于中海油旗下蓬莱油田尚未复产,集团总产量有可能持续下跌,故此证券界明言,要留意油田复产进展.根据营运数据显示,截至今年3月底止第一季,集团实现总净产量为7,980万桶油当量,同比下跌6.3%.其中,原油及石油液体净产量为6,370万桶,下跌7.5%.天然气净产量为928亿立方英尺,下跌4.9%.期内,中海油的油气销售收入约488.4亿元人民币,上升3.7%.期内,集团平均实现油价为每桶120.79美元,上升19.4%.集团天然气平均实现价格为每千立方英尺5.88美元,上升19.8%.

巴克莱资本表示,中海油第一季销售收入符合预期,平均实现油价也高出该行预期的117美元.然而,集团季度油气产量下跌超过6%,远低于预期的8,250万桶油当量,主要是位于渤海的合作油田蓬莱19-3油田停产及受中国内地油田产量减少影响.目前,蓬莱19-3油田尚未有任何复产消息,该行关注集团今年产量会否持续下跌,但集团强调有信心达到全年产量目标.该行认为,集团今年在4个中国内地项目支持下,营运情况将逐渐改善,现有待产量增长回复,预计全年油产量将达到3.35亿桶油当量.该行维持其”增持”评级,目标价22港元.瑞银指出,中海油第一季平均实现油价120.79美元,较布兰特期油溢价2.3美元.集团季度油气产量下跌近7%,但较去年第四季下跌12%有所改善.若果蓬莱19-3油田复产,该行估计产量可以增加6%-7%,故此对下半年产量增长感到正面.

期内,中海油在中国内地海域获得5个新发现,其中成功评价大型发现蓬莱9-1油田,但仍然需要进行更多评价,才能够判断潜在储备及产量.集团有信心中国内地4个新项目有助达到今年产量目标3.3亿至3.4亿桶油当量,而第一季产量占全年目标23%-24%.瑞银认为,集团16个项目正在兴建中和资本开支增加,相信可以支持其2011-2015年产量年复合增长目标6%-10%.该行维持其”买入”评级,目标价18.5港元.麦格理指,中海油第一季营运数据反映基本因素强劲,惟投资者对集团的预期明显过低,预计集团第二季将受惠高油价.该行维持其”跑赢大市”评级,目标价21港元.(B02)

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英镑兑美元基调仍稳 /苏子

英国国家统计局昨天公布英国今年首季的GDP,结果为按季下跌0.2%,远较市场预期的按季增长0.1%差,并且更是连续第二个季度下跌,数据反映英国正式陷入衰退的可能性大增,令央行暂无条件以加息的手段来控制通胀恶化.故英镑兑美元在数据公布后应声自1.6140水平急挫至1.6083低位才能回稳过来,随后汇价即使再破此低位,但只是多跌5点子,当触及1.6078低位便再次止跌回稳,未见借助上述差劲的数据进一步下破本周初的1.6072低位,反映英镑兑美元的基调仍属强劲.如担心昨天英国公布的恶劣GDP数据可能只对英镑兑美元造成昙花一现的短暂性下跌,若昨晚英镑兑美元已见成功在美国市收复大部分跌幅,最后更升回1.6140水平附近收市的话,料.价的短期走势仍可看高一线,而市场上已建立的庞大短仓仍未脱离危险期,.价稍后大有可能在应跌不跌的情况下被挟高至去年9月的1.6256高位以上,以触发市场上大量潜在的止蚀买盘入市.

短线而言,英镑兑美元要明显跌破上周五所造的1.6035低位收市才有望摆脱以单边市的形式进一步破关而上,否则投资者不宜逆.市场已形成的力量入市建立短仓.昨天欧洲入市后,欧罗兑美元突破上日的1.3218高位及上周五的1.3226高位,惟.价未能在破位后进一步突破本月4日的1.3239高位,.价仅高见1.3236便乏力再升.欧罗兑美元未能在突破上周五的高位后迅即展开更有力的上升浪,相信与市场正等待今晨联储局的议息结果,以及会后声明内容会否提及将会推出QE3措施有关.理论上,不论今晨联储局的会后声明内容有否提及QE3措施,今晨议息后的汇市走势应该出现较大的波幅,而今天的欧罗兑美元将有望打破已持续多时的上落市闷局,例如欧罗兑美元应可升至本月的1.3380高位以上,或者掉头下挫,回落至1.30心理关口以下波动,不应在1.3050-1.3250间里上上落落.

如欧罗兑美元今天内可以在1.3050-1.3250区域以外上落,则.价破位的方向将有极高机会为真正突破的方向,届时投资者宜顺.破位的方向作买卖决定.反之,若然今天.价仍然保持在1.3050-1.3250区域内上上落落及收市,则市况可能仍未能摆脱上落市的走势模式,故投资者可以继续采用上落市的策略作买卖决定.假如今晨联储局议息后的会后声明内容成功令市场相信联储局在今年中以后启动QE3的憧憬大增,料美元将无可避免被市场抛售.至于欧罗兑美元应可在今天企稳在1.3250以上波动后,有望成功突破本月的1.3380高位,以及进一步挑战今年2月24日所造的1.3486高位及1.35心理关口.(B08)