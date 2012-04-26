〔港报财经评论〕内地固投渐恢复,建筑建材股秤先--经济日报4月26日

内地固投渐恢复,建筑建材股秤先 /林瑞芬

大市昨大部分时间上上落落,波动不足170点,最后收报20,646,跌30点,成交额419亿港元.市场缺乏炒作焦点,等候美联储局的议息结果.技术上,20,000-21,000大型上落势不变.Facebook拟押后上市,搞到强势股腾讯(0700.HK)被掟到晕,昨收报227.6港元,跌4.7%,短线近240港元筑顶而回,50天线210港元为关键支持参考.法国总统大选须进行第二轮投票,而荷兰政局有变,这是自2009年10月希腊爆发债务危机以来,继爱尔兰、葡萄牙、希腊、意大利和西班牙之后,第六个因债务问题而导致政府下台的欧盟国家.短短两年多,密集的欧盟政府更替,说到底就是因为各国深陷经济低迷困境,社会动乱通常也因为社会民生不佳.欧元制度联盟要在框架内强化经济治理和适度刺激经济发展,又要推行严格的财政紧缩政策,简直是非常任务,考起欧盟国家领导人.相信经济一日走不出谷底,欧盟国政治不明朗事件还时有发生,应视为常态而非意外.

不到你不信,当欧盟大多国家经济处水深火热之中,德国是最大得益者,欧元低企有利该国工业产品的出口.主要经济研究所在柏林联合公布一份春季报告就称,德国今年经济增长预期略好于其去年秋季的预测,随着世界经济形势逐步好转,今年德国经济将小幅增长0.9%,明年则提高至2%.研究机构还估计,德国的劳工市场用工增加,预计今年将新增47万个就业岗位,失业率由去年的7.1%降至6.6%.当然,德国经济力有今日如此强悍,要追溯21世纪初,一班有远见的政治领袖所筑建,当时失业率仍维持在两位数,时任德国总理开始改革,如降低失业救济金,还开放了对临时工作的限制,而现任总理默克尔自2005年就任以来,不仅将退休年龄从65岁提高到67岁,还通过修改宪法要求各州和联邦政府消灭结构性预算赤字.所以德国对欧盟小国的要求不是苛刻,而是一一以身示范,只是欧盟小国自由享乐主义太久,不惯受约束,一旦受约束,必惹社会人士反对,政治必然受冲击.欧元区是否可严格执行赤字限制,而德国是否有回旋余地,延迟财政目标落实时间性,还是要继续看事态的发展.

欧债问题时常造成股市滋扰,暂无突破新进展.回看中国,外访的温总此前表示中国经济不会急剧放缓,配合中国社科院刚发布的报告料,今年GDP及CPI涨幅分别为8.7%及3.5%,对GDP下破8%的可能还是言早.事实上,4月初,中国已强调要保证重大在建续建项目的资金需求,而3月新增信贷突破1万亿港元,确定二季度大项目全面开工的投资推动下,固定资产投资料可从一季度的相对低位反弹,从而有助带动中国经济筑底回升.沿此思路跟进,建筑建材股可秤先.(009)

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中兴今年可恢复增长 /余少文

4月期指结算在即,加上”五穷”将至,以及上市公司首季业绩未如理想,股民观望在所难免.当中中兴通讯(0763.HK)首季结束过去三个季度盈利倒退走势,今年业绩应可重拾增长.中国内地股市反弹,但国企指数微跌4点,收10,812点,成交额降至今年第二低的82亿港元,但近半数主板H股逆市上升,可惜升幅较大的多是三、四线股份.而红筹指数则升30点或0.8%,收4,022点,继续由内房股左右大局,昨日逆市上升并带领红指结束三连跌,可惜红指成交额只有33亿港元,反弹成交缩,动力只是一般.虽然外围好似有所改善,但仍然相信中资股首季业绩差,预期第二季也不会好多少下,对股价支持有限,加上5月是传统淡季,除非中国出招,否则大市偏软机会较高.只是淡季成交偏少,容易被大户舞高弄低,相信大市在第二季相对波动,或要等七月才能”翻身”.

超过30只主板H股已公布首季业绩,首季合计盈利134亿元人民币,较去年同期下跌35%,主要是中国人寿(2628.HK)盈利下跌29%至56亿元人民币,以及鞍钢股份(0347.HK)和中海集运(2866.HK)首季亏损分别达19亿和15亿元人民币.不过,对国寿较为乐观,因为其首季盈利较去年第四季增长2.5倍,反映中国内地股市好转,成为包括国寿在内的保险股一个盈利上升动力,故继续看好中国内地股市今年可以结束去年跌势下,作为反映A股表现的国寿也值得投其一票.至于另一可留意H股是中兴,其今年首季盈利增长19%至1.5亿元人民币,每股盈利0.04元人民币,结束去年第二季开始季度盈利同比下跌劣势,因为去年第二季盈利同比下跌17%后,去年下半年业绩转差,第三季和第四季盈利分别为3亿和9.9亿元人民币,同比分别下跌38%和47%,倒退幅度更扩大,故今年首季盈利同比上升,或是盈利恢复增长的先兆.

当然,中兴首季收入升24%至186亿元人民币,但营业成本却升35%至134亿元人民币,反映成本在侵蚀盈利,加上每年第一季的盈利都是四个季度中最少,第四季则是最多的一季.此外,首季软件产品增值税退税收入大幅增加1.4倍至5.4亿元人民币,才令首季录得盈利,尽管中兴过去一直受惠相关退税收入,惟今年业绩仍有一定变数.不过,相信中国内地电讯商今年要深化现有的3G网络,以及中国移动集团要加大4G部署,都可以为中兴业务带来一定憧憬,但最终仍要看其第二季盈利能否扭转去年第二季盈利倒退表现,如能终止盈利倒退,则下半年业绩可以看高一线.能否回到2010年盈利33亿元人民币水平是未知数,但彭博综合证券商预测数字,料其今年每股盈利可回升至0.97元人民币,跟2010年的0.98元人民币相近,也会较去年增长59%,故在盈利恢复增长预期支持下,确实有留意价值.(010)