〔港报财经评论〕内地固投渐恢复,建筑建材股秤先--经济日报4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
内地固投渐恢复,建筑建材股秤先 /林瑞芬
大市昨大部分时间上上落落,波动不足170点,最后收报20,646,跌30点,成交额419亿港元.市场缺乏炒作焦点,等候美联储局的议息结果.技术上,20,000-21,000大型上落势不变.Facebook拟押后上市,搞到强势股腾讯(0700.HK)被掟到晕,昨收报227.6港元,跌4.7%,短线近240港元筑顶而回,50天线210港元为关键支持参考.法国总统大选须进行第二轮投票,而荷兰政局有变,这是自2009年10月希腊爆发债务危机以来,继爱尔兰、葡萄牙、希腊、意大利和西班牙之后,第六个因债务问题而导致政府下台的欧盟国家.短短两年多,密集的欧盟政府更替,说到底就是因为各国深陷经济低迷困境,社会动乱通常也因为社会民生不佳.欧元制度联盟要在框架内强化经济治理和适度刺激经济发展,又要推行严格的财政紧缩政策,简直是非常任务,考起欧盟国家领导人.相信经济一日走不出谷底,欧盟国政治不明朗事件还时有发生,应视为常态而非意外.
不到你不信,当欧盟大多国家经济处水深火热之中,德国是最大得益者,欧元低企有利该国工业产品的出口.主要经济研究所在柏林联合公布一份春季报告就称,德国今年经济增长预期略好于其去年秋季的预测,随着世界经济形势逐步好转,今年德国经济将小幅增长0.9%,明年则提高至2%.研究机构还估计,德国的劳工市场用工增加,预计今年将新增47万个就业岗位,失业率由去年的7.1%降至6.6%.当然,德国经济力有今日如此强悍,要追溯21世纪初,一班有远见的政治领袖所筑建,当时失业率仍维持在两位数,时任德国总理开始改革,如降低失业救济金,还开放了对临时工作的限制,而现任总理默克尔自2005年就任以来,不仅将退休年龄从65岁提高到67岁,还通过修改宪法要求各州和联邦政府消灭结构性预算赤字.所以德国对欧盟小国的要求不是苛刻,而是一一以身示范,只是欧盟小国自由享乐主义太久,不惯受约束,一旦受约束,必惹社会人士反对,政治必然受冲击.欧元区是否可严格执行赤字限制,而德国是否有回旋余地,延迟财政目标落实时间性,还是要继续看事态的发展.
欧债问题时常造成股市滋扰,暂无突破新进展.回看中国,外访的温总此前表示中国经济不会急剧放缓,配合中国社科院刚发布的报告料,今年GDP及CPI涨幅分别为8.7%及3.5%,对GDP下破8%的可能还是言早.事实上,4月初,中国已强调要保证重大在建续建项目的资金需求,而3月新增信贷突破1万亿港元,确定二季度大项目全面开工的投资推动下,固定资产投资料可从一季度的相对低位反弹,从而有助带动中国经济筑底回升.沿此思路跟进,建筑建材股可秤先.(009)
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中兴今年可恢复增长 /余少文
4月期指结算在即,加上”五穷”将至,以及上市公司首季业绩未如理想,股民观望在所难免.当中中兴通讯(0763.HK)首季结束过去三个季度盈利倒退走势,今年业绩应可重拾增长.中国内地股市反弹,但国企指数微跌4点,收10,812点,成交额降至今年第二低的82亿港元,但近半数主板H股逆市上升,可惜升幅较大的多是三、四线股份.而红筹指数则升30点或0.8%,收4,022点,继续由内房股左右大局,昨日逆市上升并带领红指结束三连跌,可惜红指成交额只有33亿港元,反弹成交缩,动力只是一般.虽然外围好似有所改善,但仍然相信中资股首季业绩差,预期第二季也不会好多少下,对股价支持有限,加上5月是传统淡季,除非中国出招,否则大市偏软机会较高.只是淡季成交偏少,容易被大户舞高弄低,相信大市在第二季相对波动,或要等七月才能”翻身”.
超过30只主板H股已公布首季业绩,首季合计盈利134亿元人民币,较去年同期下跌35%,主要是中国人寿(2628.HK)盈利下跌29%至56亿元人民币,以及鞍钢股份(0347.HK)和中海集运(2866.HK)首季亏损分别达19亿和15亿元人民币.不过,对国寿较为乐观,因为其首季盈利较去年第四季增长2.5倍,反映中国内地股市好转,成为包括国寿在内的保险股一个盈利上升动力,故继续看好中国内地股市今年可以结束去年跌势下,作为反映A股表现的国寿也值得投其一票.至于另一可留意H股是中兴,其今年首季盈利增长19%至1.5亿元人民币,每股盈利0.04元人民币,结束去年第二季开始季度盈利同比下跌劣势,因为去年第二季盈利同比下跌17%后,去年下半年业绩转差,第三季和第四季盈利分别为3亿和9.9亿元人民币,同比分别下跌38%和47%,倒退幅度更扩大,故今年首季盈利同比上升,或是盈利恢复增长的先兆.
当然,中兴首季收入升24%至186亿元人民币,但营业成本却升35%至134亿元人民币,反映成本在侵蚀盈利,加上每年第一季的盈利都是四个季度中最少,第四季则是最多的一季.此外,首季软件产品增值税退税收入大幅增加1.4倍至5.4亿元人民币,才令首季录得盈利,尽管中兴过去一直受惠相关退税收入,惟今年业绩仍有一定变数.不过,相信中国内地电讯商今年要深化现有的3G网络,以及中国移动集团要加大4G部署,都可以为中兴业务带来一定憧憬,但最终仍要看其第二季盈利能否扭转去年第二季盈利倒退表现,如能终止盈利倒退,则下半年业绩可以看高一线.能否回到2010年盈利33亿元人民币水平是未知数,但彭博综合证券商预测数字,料其今年每股盈利可回升至0.97元人民币,跟2010年的0.98元人民币相近,也会较去年增长59%,故在盈利恢复增长预期支持下,确实有留意价值.(010)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。