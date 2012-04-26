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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 09:40 BJT

〔香港股市〕恒指开高0.5%,中资金融类股走强

路透香港4月26日电---香港股市周四开高,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)重申其支持经济成长的政策立场,对高风险类股构成支撑,且在一系列企业财报出炉之前,中资金融类股走强.

恒生指数.HSI开高0.5%,报20,753.2点.恒生国企指数.HSCE开高0.6%.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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