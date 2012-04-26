〔香港热股〕光大国际开盘升4.55%,此前其副主席李学明辞任

路透香港4月26日电---在中国从事环保能源和水务的光大国际有限公司(0257.HK)周四开盘上涨4.55%,公司昨日宣布其副主席兼执行董事李学明辞任.

大盘恒生指数.HSI开盘则微涨0.52%.

市场传言李学明与前重庆市委书记薄熙来有兄弟关系.光大国际在联交所发布公告称,李学明告知公司为公司及股东整体利益着想,决定辞去董事会及相关职务,以减少近日媒体对其家庭背景相关报导,对公司可能的负面影响.[ID:nSH0103135]

光大未就李学明身份作说明,仅表示媒体关于其家庭背景的报导与公司日常业务及运作没有任何关系,目前及将来不会影响公司及其附属公司的日常业务及运作.(完)

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