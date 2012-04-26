〔中港股业绩〕比亚迪预警上半年获利持续大跌,开盘下跌1.42%(更新版)

(新增细节及上半年盈利警告及股价表现)

路透香港4月26日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)今年首季净利锐减90%后仍难见起色,公司表示,由于手机部件以及太阳能电池业务料继续受到国内外市场环境的负面影响,预料今年上半年获利持续大跌.

比亚迪在公告中称,预计2012年1-6月净利将较去年同期的2.75亿元人民币,下跌75-95%.

比亚迪H股开盘下跌1.42%,报20.8港元;恒生指数.HSI开盘则升0.52%.

"太阳能电池业务的亏损额较大,拖累集团整体业绩."公告称,受欧美整体经济环境影响,全球太阳能市场持续低迷,太阳能电池产品价格大幅下跌,全球太阳能产业链普遍亏损.

比亚迪并表示,今年首六个月,汽车业务与去年同期基本相当,而手机部件及组装业务受主要客户市场下降,业绩有所下降.

至于至3月31日止2012年度首季净利为2,700万元人民币,按年减少89.86%,符合公司先前发布的获利预警.

美国投资大亨巴菲特持股近10%的比亚迪上月表示,由于太阳能业务仍然大幅衰退,首季净利预估将按年降65-95%[ID:nSH0099743].

公司的公告并称,首季度营收按年增加0.2%至117.34亿元人民币.每股盈利为0.01元.

鼓励政策退出、通胀以及银根收紧等因素,令比亚迪去年汽车销量有所下降.

而国内汽车市场需求疲弱,今年首季比亚迪销售汽车约10.88万台,同比下降约8.01%;跌幅超于市场平均水平.

根据中国汽车工业协会统计,一季度国内汽车销量为479.27万辆,按年下降3.4%.(完)

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