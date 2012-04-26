〔香港个股〕中海油子公司落实发行两批担保票据,本金额共20亿美元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港4月26日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四公布,其子公司CNOOC Finance (2012)落实发行两批担保票据,本金额总共20亿美元.
该批票据由中海油提供担保.公告称,拟发行本金额为15亿美元10年期担保票据,利率为3.875%;另一批本金额为5亿美元的30年担保票据,利率为5%.
公告并称,估计发行票据所得款项净额为19.87亿美元,将由CNOOC Finance (2012)借贷予中海油或其控制的公司以用作一般企业用途.
由于面对增产压力,中海油此前将今年的资本开支大幅提高至93-110亿美元,以加大开发力度,当中包括对深水和非常规资源的勘探开发.[ID:nSH0094103]
但该公司今年首季的资本开支仅约96.4亿元人民币(15.3亿美元),较全年预算有明显差距.而同期的油气产量同比下跌6.3%,主要受最大在产油田蓬莱19-3停产影响.[ID:nSH0102941]
中海油早盘初段涨0.62%,报16.24港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。