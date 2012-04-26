〔香港个股〕中海油子公司落实发行两批担保票据,本金额共20亿美元

路透香港4月26日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四公布,其子公司CNOOC Finance (2012)落实发行两批担保票据,本金额总共20亿美元.

该批票据由中海油提供担保.公告称,拟发行本金额为15亿美元10年期担保票据,利率为3.875%;另一批本金额为5亿美元的30年担保票据,利率为5%.

公告并称,估计发行票据所得款项净额为19.87亿美元,将由CNOOC Finance (2012)借贷予中海油或其控制的公司以用作一般企业用途.

由于面对增产压力,中海油此前将今年的资本开支大幅提高至93-110亿美元,以加大开发力度,当中包括对深水和非常规资源的勘探开发.[ID:nSH0094103]

但该公司今年首季的资本开支仅约96.4亿元人民币(15.3亿美元),较全年预算有明显差距.而同期的油气产量同比下跌6.3%,主要受最大在产油田蓬莱19-3停产影响.[ID:nSH0102941]

中海油早盘初段涨0.62%,报16.24港元.(完)

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