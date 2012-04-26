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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 09:57 BJT

〔表格〕中国江西铜业首季净利按年跌9.6%,为14.3亿元人民币

路透香港4月26日电---中国江西铜业股份有限公司(0358.HK)(600362.SS)宣布,截至2012年3月31日止首季的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　　 　 2012年首季 2011年同期

每股盈利(元) 0.41 0.46

净利 1,434.18 1,587.26

营业额　 28,775.57 25,198.58

注:江西铜业为中国最大的铜生产商.公司表示,期内公允价值变动录得1.14亿元亏损,去年同期为收益2.14亿元,因不符合套期保值会计的商品期货合约浮动收益按年减少.但投资收益则由去年同期的2,212万元,增加至近1.2亿元.(完)

浏览江西铜业其他新闻,请点选[0358.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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