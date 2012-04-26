〔表格〕中国江西铜业首季净利按年跌9.6%,为14.3亿元人民币

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港4月26日电---中国江西铜业股份有限公司(0358.HK)(600362.SS)宣布,截至2012年3月31日止首季的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2012年首季 2011年同期
每股盈利(元) 0.41 0.46
净利 1,434.18 1,587.26
营业额 28,775.57 25,198.58
注:江西铜业为中国最大的铜生产商.公司表示,期内公允价值变动录得1.14亿元亏损,去年同期为收益2.14亿元,因不符合套期保值会计的商品期货合约浮动收益按年减少.但投资收益则由去年同期的2,212万元,增加至近1.2亿元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。