〔表格〕中国江西铜业首季净利按年跌9.6%,为14.3亿元人民币

注:江西铜业为中国最大的铜生产商.公司表示,期内公允价值变动录得1.14亿元亏损,去年同期为收益2.14亿元,因不符合套期保值会计的商品期货合约浮动收益按年减少.但投资收益则由去年同期的2,212万元,增加至近1.2亿元.(完)