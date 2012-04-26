〔香港个股〕薄熙来兄长辞任光大国际副主席,公司指董事会"推进调查"时其辞职

* 光大国际副主席李学明被普遍认为是薄熙来兄长

* 光大指李学明在董事会"推进调查"时决定辞职

* 李学明辞任副主席后,光大国际今早升幅扩大至逾6%

路透香港4月26日电---中国前重庆市委书记薄熙来的倒台,陆续波及其家人和亲属.被外界普遍认为是薄熙来兄长的光大国际(0257.HK)副主席李学明,已辞任副主席一职,光大从而与薄熙来相关事件划清界限.

光大国际在周三晚间发出的公告中,并未确认李学明就是薄熙来的兄长薄熙永,仅表示其辞职是希望"尽量减少近期媒体发表的关于其家庭背景的某些报导,可能对光大国际造成的任何负面影响."

光大国际企业传讯部副总经理王菁浡周四在接受路透电话查询时称,由于李学明是在董事会"推进调查"时决定辞职,因此公司不会就董事会调查李学明身份发表任何评论.

她表示,在董事会推进调查时,李学明从大局利益考虑,决定辞职,因此公司不在合适位置上再作评论.

"对李先生(的事情),公司不再负有任何责任."她说.

在划清界线后,光大国际早盘涨6.67%,报3.52港元;大市恒生指数.HSI则升0.52%.

**有迹可寻**

对于外界所指李学明即为薄熙来的兄长薄熙永,光大国际一直未予明确证实.但根据一名外资券商驻香港分析师对路透称,光大国际早年曾经证实过李学明与薄一波及薄熙来的关系.

而据香港明报于2009年11月一篇题为"薄一波儿子撑唐双宁书法"的报导指,李学明本名薄熙永,是薄一波儿子,亦是时任重庆市委书记薄熙来的胞兄.

光大国际执行董事兼行政总裁陈小平上周三在股东大会后向记者及分析师表示,现阶段未能就李学明身份进行判定,不过董事会已经意识到外界的疑虑,因此已安排董事进行专门的查询,相信一周左右会有结果.[ID:nSH0102387]

星展的报告称,随着李学明辞职,光大国际短期股价会获支持.但报告亦指,虽然李学明没有参与公司日常业务运作,但到底李学明在光大国际拓展业务上扮演那些角色,而公司未来能否取得优质项目,仍然有待观察.

中银国际分析师王培称,光大国际此前股价下跌主要受李学明与薄熙来关系的影响,但她认为市场反应过度,并指光大国际的业务基本面依然向好,故维持"买入"评级以及目标价4.1港元.

今年届65岁的李学明亦为中国光大(集团)总公司及中国光大集团有限公司执行董事兼副总经理,于2003年6月加入光大国际的董事会.

根据联交所的权益披露资料,薄熙永以李学明之名持有1,000万股光大国际股份,按周四早盘尾段股价3.48港元计,市值约3,480万港元.

据公开资料,李学明曾任香港建设(0190.HK)的副主席兼非执行董事、航天国际控股(0031.HK)副总裁等.据公司注册署的资料显示,薄熙永报住的住址为香港半山罗便臣道一个豪宅单位,而路透此前曾到上址调查,一名保安员证实该单位的住户姓李.

派杰亚洲的报告称,"此前光大国际的股价因为关于李学明是薄熙来兄长的报导而大幅波动,我们相信,在李学明离去后,投资者会将重新将焦点放于公司的日常业务."

光大集团为创办于1983年的中国中央管理的国有重要骨干企业,旗下主要企业包括光大银行(601818.SS)、光大证券(601788.SS)、光大控股(0165.HK)和光大国际.据其网站称,截至2010年底管理的资产总额达1.6亿元人民币,员工总数近3万人.

新华社此前报导,鉴于前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪,中共中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.[ID:nSB8529120](完)

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