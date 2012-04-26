〔香港热股〕南车股份上涨逾5%,受花旗提高其评级和目标价提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港4月26日电---中国轨道交通装备制造中国南车(1766.HK)股份周四早盘大涨逾5%,受投行花旗提升其评级至"买入"的提振.
本地时间10:44,南车H股上涨4.57%,报6.18港元;此前一度上涨5.6%至6.24港元.大盘恒生指数.HSI则微涨0.52%.
花旗的报告称,将南车H股评级由卖出上调至买入,目标价亦由4.5港元提高至6.8港元,因为最糟糕的情况已经过去.
报告称,铁道部的改革将为火车制造商提供长期可持续发展,而公司2012年业绩下滑风险已经为市场所消化.
此外,潜在的海外并购将令公司转型成为全球铁路大型联合企业.南车表示其正在寻求包括意大利、西班牙、英国、法国和德国在内的欧洲并购目标.
"我们认为,近期的催化因素包括铁道部恢复动车和机车招标、任何铁道部改革计划的进展, 海外并购活动,以及未来利润率可能出现的提升."报告称.
南车此前公布2012年首季净利按年升13.3%,至10.71亿元人民币.(完)
--记者 陈敏; 审校 丁淑琴
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。