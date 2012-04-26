〔香港热股〕南车股份上涨逾5%,受花旗提高其评级和目标价提振

路透香港4月26日电---中国轨道交通装备制造中国南车(1766.HK)股份周四早盘大涨逾5%,受投行花旗提升其评级至"买入"的提振.

本地时间10:44,南车H股上涨4.57%,报6.18港元;此前一度上涨5.6%至6.24港元.大盘恒生指数.HSI则微涨0.52%.

花旗的报告称,将南车H股评级由卖出上调至买入,目标价亦由4.5港元提高至6.8港元,因为最糟糕的情况已经过去.

报告称,铁道部的改革将为火车制造商提供长期可持续发展,而公司2012年业绩下滑风险已经为市场所消化.

此外,潜在的海外并购将令公司转型成为全球铁路大型联合企业.南车表示其正在寻求包括意大利、西班牙、英国、法国和德国在内的欧洲并购目标.

"我们认为,近期的催化因素包括铁道部恢复动车和机车招标、任何铁道部改革计划的进展, 海外并购活动,以及未来利润率可能出现的提升."报告称.

南车此前公布2012年首季净利按年升13.3%,至10.71亿元人民币.(完)

--记者 陈敏; 审校 丁淑琴

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