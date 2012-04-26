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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 11:27 BJT

香港已公布经济指标--2012/4/26

时间　     　 经济指标　　              按年%   前月(季)按年%  上年同月(季)按年% 
  2012年3月     综合消费物价指数(CPI)     +4.9         +4.7          +4.4
  2012年3月     甲类消费物价指数(CPI A)   +4.3         +4.2          +4.8
  2012年2月     零售值                   +15.7        +14.9^         +8.5    
  2012年2月     零售量                   +10.1         +9.1          +5.0       
  2011年第四季  本地生产总值(GDP)          +3          +4.3          +6.6              
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  失业率        12年1-3月           11年12月-12年2月      11年11-1月
                   3.4%                   3.4%               3.2% 
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  (以下以10亿港元为单位)　　　  　        当月　　      前月　      上年同期
  2012年3月    贸易赤字/盈余            -43.875       -45.786       -40.083
   ------------------------------------------------------------------------------- 
  注: *为已经更新 
      ^经修订数据 (完) 

  --整理 李珊珊; 审校 张喜良

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